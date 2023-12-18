الإثنين 18 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

النائب الصافي الصغير يهنئ السيسي بولاية رئاسية جديدة بعد فوزه في الانتخابات

السيسي
السيسي

تقدم النائب الصافي عبد العال الصغير، عضو مجلس النواب، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة توليه ولاية رئاسية جديدة.

وأعرب النائب الصافي عبد العال الصغير، عن سعادته بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية وبداية ولاية قادمة لمصر بالخير، داعين المولى عز وجل استمرار نجاحه واستكمال قيادته الحكيمة فى قيادة سفينة الوطن، التى بدأها الرئيس فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وإعلاء دولة القانون والدستور، فى سبيل تحقيق النجاح بمختلف القطاعات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، داعين الله أن يحفظ  مصر أرضًا وشعبًا.

وسبق أن، أعلن المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي، فوز المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي برئاسة جمهورية مصر العربية لولاية ثالثة حتى 2030، بإجمالي عدد أصوات بلغ 39 مليونا و702 ألف و451 صوتًا من إجمالي الأصوات الصحيحة بنسبة 89.6%.

الصافي يهنئ السيسي الانتخابات فوزة

مواد متعلقة

"جيل الإسكندرية" يهنئ السيسي بتولي فترة رئاسية جديدة بعد فوزه في الإنتخابات

أبرزها محطة تحيا مصر.. أهم مشروعات تطوير الموانئ

حبس تاجر مخدرات لحيازته 8 كيلو حشيش بالعامرية غرب الإسكندرية

المؤبد "غيابيًا" لبائع خضار لاتجاره فى المخدرات بالإسكندرية

المشدد 10 سنوات لـ2 بتهمة الاتجار في المخدرات بالإسكندرية

حبس سائق سرق مليون ونصف جنيه من سيارة مدير شركته بالإسكندرية

ميناء الإسكندرية يستقبل 74 ألف طن سلع استراتيجية وانتظام حركة الملاحة البحرية

حبس عاطل لحيازته 175 طربة حشيش بالعامرية ثان غرب الإسكندرية

الأكثر قراءة

صحف الكويت تبرز عزاء الرئيس السيسى فى وفاة الأمير نواف الصباح

عبدالفتاح السيسى رئيسًا لمصر لمدة 6 سنوات

أخوها فتن عليها.. جدة تروي مأساة مقتل حفيدتها بسبب الأفلام الإباحية في دار السلام

بعد قليل الهيئة الوطنية تعلن نتيجة الانتخابات الرئاسية

مقتل شاب على يد شقيق زوجته بالغربية

تفاصيل جلسة الخطيب مع لجنة التخطيط وشركة الكرة لحسم صفقات الشتاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

مبروك لمصر

جلال حمام

ليس إلا مصر.. لخروج إسرائيل من مستنقع غزة

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: الملك عبدالله يحشد التأييد الدولى لوقف العدوان على غزة

وائل لطفي

القبض على جمر العروبة

ماجد حبته

اختطاف قنصل بريطانى!

محمود خليل

يا متخلف!

أحمد بهاء الدين شعبان

7 أكتوبر 2023.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة «1»

مؤمن المحمدي

الفرنساويين جم مصر 1798 مشيوا 1801 بس تفتكر مشيوا؟

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"هيومن رايتس": الاحتلال ارتكب جريمة حرب بتجويع سكان غزة

الاحتلال يعتقل 34 فلسطينيًا من الضفة بينهم 3 نساء وأسير محرر

فايننشال تايمز: أمان إسرائيل فى عزل نتنياهو وإقامة دولة فلسطينية مستقلة