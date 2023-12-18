النائب الصافي الصغير يهنئ السيسي بولاية رئاسية جديدة بعد فوزه في الانتخابات

تقدم النائب الصافي عبد العال الصغير، عضو مجلس النواب، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة توليه ولاية رئاسية جديدة.

وأعرب النائب الصافي عبد العال الصغير، عن سعادته بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية وبداية ولاية قادمة لمصر بالخير، داعين المولى عز وجل استمرار نجاحه واستكمال قيادته الحكيمة فى قيادة سفينة الوطن، التى بدأها الرئيس فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وإعلاء دولة القانون والدستور، فى سبيل تحقيق النجاح بمختلف القطاعات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، داعين الله أن يحفظ مصر أرضًا وشعبًا.

وسبق أن، أعلن المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي، فوز المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي برئاسة جمهورية مصر العربية لولاية ثالثة حتى 2030، بإجمالي عدد أصوات بلغ 39 مليونا و702 ألف و451 صوتًا من إجمالي الأصوات الصحيحة بنسبة 89.6%.