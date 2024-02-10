السبت 10 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

بسبب خلافات بينهما.. المؤبد لسائق قتل والدته في الإسكندرية

سجن
سجن

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد السيد محجوب، رئيس المحكمة، بمعاقبة سائق بالسجن المؤبد عما أسند إليه ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بقتل والدته بعد أن تعدي عليها بسبب خلافات بينهما، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار إبراهيم أبو السعود والمستشار تامر سليم والمستشار مدحت عبد الكريم، وسكرتير المحكمة حسن عمر.

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 36086 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة باب شرقي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة باب شرقي يفيد ببلاغ بوفاة المجني عليها متأثرة بإصابتها بدائرة القسم.

كشفت التحقيقات بوفاة المجني عليها " ص.ح.ع" العقد الثامن من العمر، بفحص البلاغ ومناظرة الجثمان تلاحظ وجود آثار دماء بمقدمة الوجه ونزيف متوقف وعدد من الكدمات، وبسؤال أحد جيران المتوفية أقرت أن المتهم " م.أ.ع" سائق، يسكن برفقة المجني عليها والدته، وأنه معتاد التعدي عليها بالضرب بصفة مستمرة، وفي يوم الواقعة تناهى إلى مسامعها استغاثة المجني عليها، إلى أن المتهم قام برفع صوت التلفاز حال تعديه عليها بالضرب بخشبة.

وباستجواب المتهم أقر، بأن المتوفاة سبق وأن تسببت في نشوب خلافات بينه وبين زوجته وانتهت بالطلاق وبتاريخ الواقعة، توجه ومعه المجني عليها، إلى أحد البنوك للحصول على قرض وعقب عودتها إلى المنزل نشبت بينهما مشادة كلامية وتعدي عليها بعصا خيزران ثم انصرف وعاد بعد ذلك ويستلقي بجوارها على الفراش وفي صباح اليوم التالي أبصرها ملقاه علي الارض بدورة المياه وتعاني من جرح بوجها فحملها الي غرفة نومها وتبين عدم استجابة منها فاستدعى أحد ذويه واستغاث بالجيران لطلب الإسعاف وتبين أنها توفيت وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.


وقضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب، رئيس المحكمة، بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد ومصادرة السلاح الأبيض، والزمته بالمصاريف الجنائية بعد اتهامه بقتل المجني عليها والدته
بسبب مشادة كلامية بينهما على إثرها قام بإحضار سلاح أبيض ساطور من مطبخ الشقة محل سكنهم، وتعدي عليها بعدد من الضربات بأنحاء متفرقة من جسدها ورأسها، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار حازم عبد الفتاح الشناوي، والمستشار وليد محمد الجلاد، والمستشار خالد خلف عبد اللطيف وسكرتير المحكمة السيد الوزيري.

وترجع أحداث القضية رقم 5047 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة باب شرقي، عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، الي قيام المتهم بالتعدي على والدته بسلاح أبيض وقتلها بمحل سكنهم في نطاق القسم.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة باب شرقي، أنه علي اثر مشادة كلامية بين المجني عليها" ف.ع.ع" ربة منزل وبين المتهم " س.ال.م" عاطل، قام بجلب سلاح أبيض ساطور من مطبخ الشقة محل سكنهم، وتعدي عليها بعدد من الضربات بأنحاء متفرقة من جسدها وراسها، مما ادي الي سقوطها علي الارض، وعلي الفور عقب علم اشقائها بالواقعة توجهوا الي الشقة ونقل والدتهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وعقب ذلك توفيت متاثره بالضربات التي إصابتها وتم القاء القبض على المتهم والسلاح الأبيض المستخدم وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم في جلستها المنعقدة.

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