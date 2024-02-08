الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ميناء الإسكندرية يستقبل 209 آلاف طن سلعًا استراتيجية

ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية

شهدت حركة التداول والملاحة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية نشاطًا كبيرًا خلال الـ48 ساعة الماضية، حيث تم دخول وخروج عدد 62 سفينة في 48 ساعة إلى أرصفة ميناءي الإسكندرية والدخيلة، ويجري حاليًا العمل على شحن وتفريغ عدد 40 سفينة أبرزها سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.

حركة التداول

كما شهدت حركة تداول الحاويات نشاطًا كبيرًا خلال 48 ساعة، إذ تم تداول 4333 حاوية مكافئة في تقارب ملحوظ بين عدد الحاويات الواردة والصادرة، إذ شكلت الحاويات الصادرة 45% تقريبًا من حجم الحاويات المتداولة، وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بميناءي الإسكندرية والدخيلة، فقد تم تداول 209 آلاف طن تقريبًا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

الالتزام بإجراءات الأمن

ووجَّه اللواء بحري نهاد شاهين علي، رئيس مجلس الإدارة، بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكل المخازن والساحات ومواقع العمل، واتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكل صوره.

ميناء الإسكندرية سلع استراتيجية حركة الملاحة البحرية مينائي الإسكندرية والدخيلة

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