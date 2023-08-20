حبس عاطل قتل والدته المسنة بسلاح أبيض فى الإسكندرية

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية تجديد حبس عاطل 15 يومًا علي ذمة التحقيقات بعد اتهامه بقتل والدته المسنة باستخدام سلاح أبيض وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد الكشف الطبى عليها لبيان سبب الوفاة، وسؤال شهود العيان حول الواقعة.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية أول يفيد بورود بلاغ يفيد العثور على جثة مسنة داخل مسكنها بمنطقة النهضة دائرة القسم.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان الواقعة ترافقهم وبالمعاينة والفحص تبين وفاة سيدة مسنة داخل مسكنها بعد التعدي عليها بسلاح أبيض، ما أدى إلى مصرعها وبتكثيف التحريات تبين أن مرتكب الواقعة نجلها المتهم "أ.م" عاطل، وأنه مقيم بذات المسكن.

وكشفت التحريات صحة الواقعة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم والتحقيق معه، وتم تشكيل فريق بحث، وتم عمل كمين، وألقى القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

كانت قد قررت نيابة اللبان بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول العثور على جثة شخص مسن في حالة تعفن داخل شقته بشارع حمام الورشة بمنطقة اللبان، وندب الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة لبيان إن كانت هناك شبهة جنائية من عدمها، وسؤال شهود العيان عن الواقعة والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة.

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة اللبان، يفيد بورود بلاغ بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة مسن بشارع حمام الورشة دائرة القسم.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ بالتنسيق مع الأدلة الجنائية وفريق من النيابة العامة وتبين صحة البلاغ.

بالمعاينة والفحص تبين وجود جثة مسن يدعى أحمد.م، 72 سنة، يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به إصابات ظاهرية، وتبين سلامة منافذ الشقة وعدم وجود بعثرة في محتوياتها ابتعدت معه شبهة السرقة قبل أن يثبت تقرير مفتش الصحة بأن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية.

تحرر محضر بالواقعة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.