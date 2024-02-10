المؤبد لعاملين قتلا شخصًا بسلاح أبيض بالطريق العام فى الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد محجوب محمد العباسى، رئيس المحكمة، بمعاقبة عاملين بالسجن المؤبد، عما أسند إليهما وإلزامهما بالمصاريف الجنائية ومصادرة السلاحين الأبيضين المضبوطين وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة، بعد اتهامها بقتل شخص بالطريق العام، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار شريف محمد مجدى الجندى، المستشار رامه سعد محمد طبيخة، المستشار وائل محمد صبرى وسكرتير محكمة الجنايات سعيد عبدالعظيم يعقوب.





ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 17570 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل أول يفيد بنشوب مشاجرة بين المتهمين والمجني عليه، مما أدى إلى وفاته، بدائرة القسم.

كشفت التحقيقات عن أنه حال مرور المجني عليه "م.س.م" بالطريق العام، وجه المتهمان "ع.م.ع" عامل و"م.ال.م" عامل، للمجني عليه عبارات السب فعاتبهما المجني عليه، فأخرج المتهم الأول سلاحا أبيض مطواة وأمسك بالمجني عليه، وتعدى عليه بعدة طعنات، وحال تدخل المارة لوقف التعدي، أشهر المتهم الثاني سلاحا أبيض سكينا، لمنع المارة من التدخل، حتى تحققت غايتهما قاصدين إزهاق روح المجني عليه، الذي توفي متأثرا بإصابته، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.