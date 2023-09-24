الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 8 أشخاص جراء تصادم 6 سيارات بالطريق الدولي

تصادم 6 سيارات بالطريق
تصادم 6 سيارات بالطريق الدولي

شهد الطريق الدولي الساحلي غرب الإسكندرية إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم 6 سيارات ملاكي ونقل واتوبيس وتسبب الحادث في توقف حركة المرور وتكدس السيارات في الطريق حتى وتمكنت ادارة المرور من رفع آثار الحادث وتسيير الحركة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

بلاغ بوقوع حادث وإصابات 

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من الأجهزة الأمنية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم في الطريق الدولي الساحلي باتجاه محرم بك القادم من برج العرب، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث رفقة سيارات الإسعاف الي موقع البلاغ.

تصادم 6 سيارات 

وبالمعاينة والفحص تبين حدوث تصادم بين 6 سيارات عبارة عن 2 ملاكي ومثلهما نقل ثقيل وأتوبيس شركة وسيارة أخرى اجرة.

إصابة 8 اشخاص بجروح وكدمات 

أسفر الحادث عن إصابة 8 اشخاص بجروح وكدمات وتحطم سيارات النقل والأتوبيس، ووقوع تلفيات كبيرة في السيارات الملاكي، وتم عمل كردون حتى رفع آثار الحادث ونقل المصابين الي مستشفى جمال حمادة وعمل الإسعافات اللازمة، وتم رفع باقي آثار الحادث بعد فتح حركة المرور التي شهدت توقف وزحام، وتم تحرير المحضر اللازم واخطرت النيابة التحقيقات.

إصابة 8 أشخاص الإسكندرية بالطريق الدولي غرب أمن الأسكندرية النيابة العامة

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