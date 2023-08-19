السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق الإسكندرية-مطروح

اسعاف
اسعاف

أصيب اليوم السبت، 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي وسيارة تريلا بطريق الإسكندرية مطروح وتم علي الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم الي مستشفي الضبعة المركزي.  

وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين وهم "ميرام عماد سمعان 23 سنة مصابة بكسر بالقصبة اليمني والعضد الأيسر واشتباه pc، يحيى أشرف العروسي 23 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، محمد خالد محرم 30 سنة مصاب بكسر بالفخذ الأيمن وكدمات بالصدر واشتباه نزيف داخلي بالصدر واشتباه نزيف بالمخ، عمر محمد منير 21 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقه بالجسم".

وقام الطاقم الطبي في مستشفي الضبعة المركزي بإجراء الفحوصات الطبية اللازمه للمصابين وحالتهم العامة مستقره وحرر المحضر اللازم للعرض علي الجهات المختصة. 

اسماء المصابين حادث تصادم سيارتين طريق الإسكندرية مطروح مستشفي الضبعة المركزي إصابة 4 أشخاص

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