إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق الإسكندرية-مطروح

أصيب اليوم السبت، 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي وسيارة تريلا بطريق الإسكندرية مطروح وتم علي الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم الي مستشفي الضبعة المركزي.

وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين وهم "ميرام عماد سمعان 23 سنة مصابة بكسر بالقصبة اليمني والعضد الأيسر واشتباه pc، يحيى أشرف العروسي 23 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، محمد خالد محرم 30 سنة مصاب بكسر بالفخذ الأيمن وكدمات بالصدر واشتباه نزيف داخلي بالصدر واشتباه نزيف بالمخ، عمر محمد منير 21 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقه بالجسم".

وقام الطاقم الطبي في مستشفي الضبعة المركزي بإجراء الفحوصات الطبية اللازمه للمصابين وحالتهم العامة مستقره وحرر المحضر اللازم للعرض علي الجهات المختصة.