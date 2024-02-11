حبس عاطل متهم بحيازة 250 طربة حشيش في الإسكندرية

قررت نيابة العامرية اول بالإسكندرية، اليوم الأحد، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام، بقصد ترويجها على عملائه، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

بلاغ لضباط مكافحة المخدرات

وكان اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية مسجله، مقيم بدائرة قسم شرطة العامرية أول، بمزاولة نشاطه الإجرامي تخصص في الإتجار وترويج مخدر الحشيش على عملائه مُتخذًا من دائرة قسم شرطة أول العامرية مسرحًا لمزاولة في ذلك.

وعقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض على المتهم أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبتفتيشه عثر بحوزته على 250 طربة حشيش وزنت 25 كيلو جرام، وبمواجهة المتهم بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.