الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المشدد 10 سنوات لسائق لاتجاره في الحشيش بالإسكندرية

المشدد
المشدد

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الاثنين، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط معه وإلزامه بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.


بلاغ لضباط مكافحة المخدرات

 

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 22465 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط مكافحة المخدرات بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.

 

توصلت التحقيقات إلى اتجار المتهم "م. م. م" سائق، في المواد المخدرة فتم استصدار إذن من النيابة بضبطه وتفتيشه، وعقب تنفيذ القرار تم ضبط المتهم حال استقلاله سيارة، وبتفتيشه عثر على طربة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبتفتيش السيارة عثر على جوال بلاستيكي وبفض محتوياته تبين بداخله 29 طربة حشيش، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسيارة لترويج المخدرات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.

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