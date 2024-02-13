مصرع 14 شخصًا فى حادث تصادم مروع بالإسكندرية

شهدت منطقة كوبري الثروة السمكية بدائرة قسم شرطة العامرية أول غرب الإسكندرية، مصرع 14 شخصًا وإصابة 8 آخرين في حادث تصادم سيارة نقل بمقطورة مع 4 سيارات أجرة ميكروباص، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

بلاغ بوقوع حادث ومصابين ووفيات

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم مروع بين سيارة نقل بمقطورة وسيارات ميكروباص ووجود مصابين ووفيات، علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم رفقة سيارات الإسعاف والقيادات الأمنية إلى مكان الحادث.

المعاينة

وبالمعاينة والفحص تبين حدوث تصادم بين سيارة نقل مقطورة تحمل زلط سن و4 سيارات ميكروباص أدت إلى انقلاب أحداها واحتراق الأخرى، بالإضافة إلي وجود سيارة أخري أسفل السيارة النقل، تم إطفاء السيارة ومحاولات لإنقاذ ركاب السيارات الأخرى.

أعداد المصابين والوفيات

وأسفر الحادث عن مصرع 14 من ركاب السيارات الميكروباص تم نقلهم لمستشفى العامرية، و8 مصابين تم نقلهم إلي مستشفي العجمي النموذجي، وجار العمل علي تسيير الحركة المرورية ورفع آثار الحادث بواسطة معدات حي العامرية أول، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.



كانت قد قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول مصرع أم ونجلها دهسًا تصادف مرورهما أثناء حادث تصادم بين سيارة صرف صحي مدمجة وسيارة أجرة صغيرة الحجم "تناية" وذلك بمنطقة ميدان الكيلو 21 غرب الإسكندرية، والتحفظ علي كاميرات المراقبة لمعاينة الواقعة، والتصريح بدفن الجثث بعد توقيع الكشف الطبي عليهما لبيان سبب الوفاة، وسؤال شهود العيان عن الحادث.

تلقي مدير أمن الإسكندرية اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغ بحادث بميدان الكيلو 21 بدائرة القسم بين سيارة تابعة لشركة الصرف الصحي وسيارة أجرة "تناية" ووجود متوفين ومصابين، علي الفور انتقلت قوة من القسم رفقة سيارات الإسعاف ومسئولي حي العجمي.

وتم تحرير محضر بالواقعة عقب قيام ضباط إدارة البحث الجنائي بمعاينة الحادث، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيقات.