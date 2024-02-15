استمرار فتح بوغاز ميناءى الإسكندرية والدخيلة وانتظام حركة الملاحة البحرية

أعلنت سلطات هيئة ميناء الإسكندرية، اليوم الخميس، عن انتظام حركة الملاحة البحرية أمام السفن القادمة والمغادرة، وتداول البضائع، واستمرار فتح بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة رغم سقوط أمطار بالتزامن مع نوة "الشمس الصغرى"، واتخاذ كل التدابير اللازمة من رصدات جومائية وتأمين المسطحين المائي والأرضي.

اتخاذ الإجراءات التأمينية

ووجه اللواء بحري نهاد شاهين علي، رئيس مجلس الإدارة، بضرورة متابعة الرصدات الجومائية لضمان أمان وتسيير حركة الملاحة بالميناء، وكذلك الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، واتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.

متابعة الرصدات الجومائية

كما وجه بالمتابعة المستمرة لحالة الطقس وتحديث الرصدات الجومائية بشكل منتظم والتنبيه على التوكيلات الملاحية بالتأكيد على ربانية السفن باتخاذ الإجراءات الاحترازية، ومتابعة جميع السفن المتواجدة بنطاق ميناءي الإسكندرية والدخيلة راداريًا ولاسلكيًا وباستخدام أحدث أجهزة التتبع والاتصال الإلكترونية ببرج الإرشاد استعداد الوحدات البحرية التابعة لهيئة الميناء من قاطرات ولنشات إرشاد للتحرك السريع في حالة الحاجة، واستعداد مركز العمليات بالميناء لتلقي أية بلاغات أو إخطارات على مدار الساعة طوال اليوم.



وكانت قد شهدت الإسكندرية، سقوط أمطار غزيرة على أنحاء المدينة بدأت منذ فجر أمس الأربعاء، ومستمرة حتى الآن بغزارة شديدة، بالتزامن مع موعد نوة الشمس الصغيرة والتقلبات الجوية التي أعلنت عنها هيئة الأرصاد.



وأشارت الأرصاد الجوية، في بيان، إلى أنه من المتوقع الأربعاء أن تشهد محافظة الإسكندرية أمطارًا متفاوتة الشدة تغزر على بعض المناطق وخاصة شمال وغرب المحافظة، يصاحب ذلك نشاط للرياح تصل سرعتها من 30-35 كم / ساعة على فترات متقطعة، كما أوضحت استمرار تدفق السحب الرعدية الممطرة على المدينة.

ونشرت شركة الصرف الصحي معداتها في كافة أنحاء المحافظة للتعامل مع تجمعات المياه التي نتجت عن الأمطار الغزيرة المتواصلة التي سقط على الإسكندرية.

وكان قد أعلن اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أمس، رفع درجة الاستعداد بالشركة استعدادًا لهطول الأمطار طبقًا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية.



وأكد "نافع" رفع درجة الاستعداد اعتبارًا من صباح أمس الأول الثلاثاء، وانتشار السيارات والبدلات واستمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق وتخفيض مناسيب بيارات المحطات، كما تم وقف الإجازات وبدل الراحات، وتواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم على مدار الساعة في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

وشدد على تمركز 182 سيارة ومعدة بمختلف أنحاء الإسكندرية تتمركز بالمناطق الساخنة المتوقع تجمع مياه أمطار بها، والتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه فور حدوثها ثم تطهير الشنايش والشبكات لرفع أي مخلفات تجرفها مياه الأمطار.

وأشار إلى التشديد على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورًا، والتنسيق الكامل مع غرفة عمليات القابضة وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.