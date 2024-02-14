حبس عاطلين بتهمة حيازة 10 آلاف قرص مخدر في الإسكندرية

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة 10 آلاف قرص مخدر لعقار "التامول قبل ترويجها والاتجار بها على عملائهما، كما أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

بلاغ لضباط مكافحة المخدرات

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بمزاولة عاطلين، "لهما معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة قسم شرطة الدخيلة، نشاط إجرامي تخصص في ترويج المواد المخدرة على عملائهما بدائرة القسم.

ضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات القانونية ألقي القبض عليهما وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 10 آلاف قرص مخدر لعقار التامول، ومبلغ مالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.