إحالة أوراق قبطان سفينة وآخر للمفتى بتهمة جلب 18 مليون قرص مخدر

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار السيد عبدالمطلب سرحان رئيس المحكمة، بإجماع الآراء بإحالة أوراق قبطان سفينة وآخر إلى مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي بالنسبة للمتهمين، وحددت جلسة دور الانعقاد القادم للنطق بالحكم، بعد اتهامهم في جلب مواد مخدرة للبلاد، صدر القرار بعضوية كل من المستشار عبدالفتاح فريد الزارع، والمستشار عمرو محمد عبدالمطلب، والمستشار شريف عبدالمقصود إبراهيم، وسكرتير المحكمة وليد محمد محب.

بلاغ بقيام المتهمين بجلب مواد مخدرة

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 1773 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الميناء، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بأمن ميناء الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط شحنة كبيرة من الأقراص المخدرة داخل 3 حاويات سفينة داخل ميناء الإسكندرية.

التحريات قبطان سفينة المسئول عن المضبوطات

كشفت التحقيقات أن التحريات السرية لمكافحة المخدرات بميناء الإسكندرية توصلت إلى ورود سفينة قادمة من إحدى الدول الأجنبية عبر أحد التوكيلات الملاحية ومشمولها بضائع عامة، لأنها تحتوي على كمية كبيرة من الأقراص المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة، لجرد وتفتيش مشمول السفينة، وعقب تنفيذ القرار من خلال ضباط مكافحة المخدرات ولجنة مشكلة من الجمارك، عثر على عدد كبير من الكراتين من الأقراص المخدرة داخل حاويات بالسفينة.

وتبين قيام كل من المتهم الأول "س.ج.ي" اجنبي قبطان السفينة والمتهم الثاني "س.ف.ب" أجنبي المدير التنفيذي للسفينة، بجلب الأقراص المخدرة داخل 3 حاويات لترويجها داخل القطر المصري، وتم التحفظ على الثلاث حاويات، وبحصر أعداد الأقراص المخدرة، تبين أنهم حوالي 18.336.100 قرص، (ثماني عشر مليونا وثلاثمائة وثلاثة وستين ومائة قرص)، لعقاري 225 Royal، و225 Tamol، وهي أقراص مخدرة لمادة الترامادول، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت قرارها في جلستها المنعقدة.