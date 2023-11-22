الأربعاء 22 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إحالة أوراق قبطان سفينة وآخر للمفتى بتهمة جلب 18 مليون قرص مخدر

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار السيد عبدالمطلب سرحان رئيس المحكمة، بإجماع الآراء بإحالة أوراق قبطان سفينة وآخر إلى مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي بالنسبة للمتهمين، وحددت جلسة دور الانعقاد القادم للنطق بالحكم، بعد اتهامهم في جلب مواد مخدرة للبلاد، صدر القرار بعضوية كل من المستشار عبدالفتاح فريد الزارع، والمستشار عمرو محمد عبدالمطلب، والمستشار شريف عبدالمقصود إبراهيم، وسكرتير المحكمة وليد محمد محب.

بلاغ بقيام المتهمين بجلب مواد مخدرة 

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 1773 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الميناء، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بأمن ميناء الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط شحنة كبيرة من الأقراص المخدرة داخل 3 حاويات سفينة داخل ميناء الإسكندرية.

التحريات قبطان سفينة المسئول عن المضبوطات

كشفت التحقيقات أن التحريات السرية لمكافحة المخدرات بميناء الإسكندرية توصلت إلى ورود سفينة قادمة من إحدى الدول الأجنبية عبر أحد التوكيلات الملاحية ومشمولها بضائع عامة، لأنها تحتوي على كمية كبيرة من الأقراص المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة، لجرد وتفتيش مشمول السفينة، وعقب تنفيذ القرار من خلال ضباط مكافحة المخدرات ولجنة مشكلة من الجمارك، عثر على عدد كبير من الكراتين من الأقراص المخدرة داخل حاويات بالسفينة.

وتبين قيام كل من المتهم الأول "س.ج.ي" اجنبي قبطان السفينة والمتهم الثاني "س.ف.ب" أجنبي المدير التنفيذي للسفينة، بجلب الأقراص المخدرة داخل 3 حاويات لترويجها داخل القطر المصري، وتم التحفظ على الثلاث حاويات، وبحصر أعداد الأقراص المخدرة، تبين أنهم حوالي 18.336.100 قرص، (ثماني عشر مليونا وثلاثمائة وثلاثة وستين ومائة قرص)، لعقاري 225 Royal، و225 Tamol، وهي أقراص مخدرة لمادة الترامادول، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت قرارها في جلستها المنعقدة.

قبطان سفينه ميناء الإسكندرية مواد مخدرة جلبوا جنايات الإسكندرية

مواد متعلقة

"نهضة مصر" و"تيدا" الصينية توقعان بروتوكول تعاون لإنتاج الكهرباء من المخلفات الصلبة بالإسكندرية

ميناء الإسكندرية يستقبل 71 ألف طن سلع استراتيجية.. وانتظام حركة الملاحة البحرية

"الدستور" تستعرض المشروعات القومية بميناء الإسكندرية خلال السنوات الأخيرة

المؤبد غيابيًا لتاجر مخدرات يبيع الحشيش للمساجين فى حجز قسم برج العرب

بسبب خلافات بينهما.. حبس طالب قتل زميله بسلاح أبيض في الإسكندرية

المؤبد لعاطل بتهمة الاشتراك في قتل شخصين وسرقة سيارة بالإسكندرية

حبس عاطل حرض الفتيات على الأعمال المنافية للآداب فى الإسكندرية

ضبط 3 عاطلين روجوا ألعابا نارية على فيس بوك بالإسكندرية

الأكثر قراءة

الداخلية تمد مهلة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين 3 أشهر

العضمة كِبرت.. صلاح عبدالله يعلن تعرضه لوعكة صحية

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 للمعلمين والقطاع الحكومي

الحبس سنتان لطالب فى اتهامه بهتك عرض فتاة بأوسيم

إحالة أوراق قبطان سفينة وآخر للمفتى بتهمة جلب 18 مليون قرص مخدر

عضو "شركات السياحة" لـ"الدستور": 7 شروط لتنظيم برامج حج الفرادى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ابراهيم عبدالفتاح يكتب: جارة القمر

ماجد حبته

هدنة وأيديهم على الزناد

نورا المراكبى

أوقِفوا ازدواجية المعايير.. قدِّموا نتنياهو للمحكمة الجنائية الدولية

مدحت بشاى

يحدث فى يوم الطفل العالمى فى غزة

جلال حمام

أزمة إسرائيل مع (اليوم التالى) فى غزة

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يمدد إجازات جنوده بعد اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة

إجلاء المرضى والجرحى من مجمع الشفاء إلى مستشفيات جنوب غزة

"حزب الله" يؤكد انضمامه لقرار "وقف إطلاق النار" رغم عدم مشاركته فى المفاوضات