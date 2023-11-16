المؤبد لـ5 متهمين وبراءة آخرين لجلب أقراص مخدرة بمطار برج العرب

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عزت عبد اللاه منصور، بمعاقبة كل من "أم.ع" و" وع.م" و" ع.م.ي" و" ه.م.م" و" م.م.ع" بالسجن المؤبد، وغرامة مالية قدرها 300 ألف جنيه، وإلزامهم بأن يؤدوا الي مصلحة الجمارك تعويض جمركي قدرة 33،959،400 جنيها، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات، وبراءة 5 آخرين، في قضية جلب أقراص مخدرة عبر مطار برج العرب الدولي، صدر الحكم وعضوية كل من المستشار أسامة النبوى الصباغ، والمستشار رفيق رؤوف بنهام، والمستشار أنس أسامة العبد، ومحمد أسامة وكيل النيابة، وسكرتير المحكمة كيرلس الراوي.

تحريات المباحث المتهمتان حازا اقراص مخدرة

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 1592 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، وكشفت التحريات ونفاذا لإذن النيابة العامة شكلت لجنة، حيث استوقفت المتهمتين " ه.م.م" ربة منزل والمتهمة " م.م.ع" ربة منزل، وبتفتيش حقائبهن عثر بها على 44646 قرصا لمواد مخدرة "الترامادول - الامفيتامين - بابرينورفين-الالبرازولام، وكذا كمية كبيرة من العقاقير الطبية غير المصرح بدخولها للبلاد، وبمواجهتهن أقرتا بإحرازهن وحيازتهن للأقراص المخدرة المضبوطة لجلبها من خارج البلاد وان المتهم "أ.م.ع" قد أخبرهن حال تسليمهن الحقائب أن موظفي الجمارك بالمطار سيكونوا بانتظارهم لتسهيل دخولهن وتهريب الأقراص المخدرة في وجود المتهمة العاشرة ربة منزل، بمطار إحدي الدول الأجنبية، واللاتي يستقلان الطائرة جوا إلى الأراضي المصرية بمطار برج العرب لملاقاة المتهمين من الأول إلى الرابع بمصلحة الجمارك في برج العرب وذلك لعملية تسهيل تهريب الاقراص المخدرة ومنع تفتيش الحقائب حيازة المتهمين، وعدم مرورها علي جهاز" الاكس راي "بالمطار، ليتمكن المتهم السابع من استلامها داخل البلاد لترويجها، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.