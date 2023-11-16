الخميس 16 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المؤبد لـ5 متهمين وبراءة آخرين لجلب أقراص مخدرة بمطار برج العرب

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عزت عبد اللاه منصور، بمعاقبة كل من "أم.ع" و" وع.م" و" ع.م.ي" و" ه.م.م" و" م.م.ع" بالسجن المؤبد، وغرامة مالية قدرها 300 ألف جنيه، وإلزامهم بأن يؤدوا الي مصلحة الجمارك تعويض جمركي قدرة 33،959،400 جنيها، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات، وبراءة 5 آخرين، في قضية جلب أقراص مخدرة عبر مطار برج العرب الدولي، صدر الحكم وعضوية كل من المستشار أسامة النبوى الصباغ، والمستشار رفيق رؤوف بنهام، والمستشار أنس أسامة العبد، ومحمد أسامة وكيل النيابة، وسكرتير المحكمة كيرلس الراوي.

تحريات المباحث المتهمتان حازا اقراص مخدرة 

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 1592 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، وكشفت التحريات ونفاذا لإذن النيابة العامة شكلت لجنة، حيث استوقفت المتهمتين " ه.م.م" ربة منزل والمتهمة " م.م.ع" ربة منزل، وبتفتيش حقائبهن عثر بها على 44646 قرصا لمواد مخدرة "الترامادول - الامفيتامين - بابرينورفين-الالبرازولام، وكذا كمية كبيرة من العقاقير الطبية غير المصرح بدخولها للبلاد، وبمواجهتهن أقرتا بإحرازهن وحيازتهن للأقراص المخدرة المضبوطة لجلبها من خارج البلاد وان المتهم "أ.م.ع" قد أخبرهن حال تسليمهن الحقائب أن موظفي الجمارك بالمطار سيكونوا بانتظارهم لتسهيل دخولهن وتهريب الأقراص المخدرة في وجود المتهمة العاشرة ربة منزل، بمطار إحدي الدول الأجنبية، واللاتي يستقلان الطائرة جوا إلى الأراضي المصرية بمطار برج العرب لملاقاة المتهمين من الأول إلى الرابع بمصلحة الجمارك في برج العرب وذلك لعملية تسهيل تهريب الاقراص المخدرة ومنع تفتيش الحقائب حيازة المتهمين، وعدم مرورها علي جهاز" الاكس راي "بالمطار، ليتمكن المتهم السابع من استلامها داخل البلاد لترويجها، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.

السجن المؤبد وبراءة آخرين لجلب اقراص مخدرة مطار برج العرب جنايات الإسكندرية

مواد متعلقة

حبس عاطلين لحيازتهما 300 طربة حشيش قبل ترويجها بالإسكندرية

محامي سكندري: الرئيس السيسي واجه تحديات جديدة للحفاظ على الأمن القومي

ميناء الإسكندرية يستقبل 177 ألف طن سلع استراتيجية ونشاط بحركة الملاحة البحرية

المؤبد لعاطل أنهى حياة شخص خلال مشاجرة في الإسكندرية

ضبط عاطلين روجا ألعابا نارية محظورة على مواقع التواصل الاجتماعي في الإسكندرية

العثور على جثة مجهولة في حالة تعفن داخل حديقة الشلالات بالإسكندرية

لا خسائر.. السيطرة على حريق نشب في مخزن لعب أطفال وسط الإسكندرية

خبير: المجتمع الدولي مطالب بوقف جرائم إسرائيل في غزة فورًا ومحاسبتها

الأكثر قراءة

مونديال 2026.. صلاح يستهل مشوار التصفيات بهدف فى شباك جيبوتى

بعد استجابة الرئيس السيسى له.. الفلسطينى عبدالله كحيل: يا رب يطول بعمر الرئيس

الداخلية تكشف حقيقة تعرض سيدة للضرب والسحل والخطف بعين شمس

انتظرنا 40 يومًا.. زعيم المعارضة الإسرائيلية: حان الوقت لاستبدال نتنياهو

مصادر من مجمع الشفاء: جنود الاحتلال يقتحمون أقسام المستشفى ويطلقون النار بكثافة

منتخب مصر يقهر ألمانيا فى بطولة العالم البارالمبية للطائرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الأردن يحمل إسرائيل مسئولية الاعتداء على أفراد المستشفى الميدانى

جلال حمام

حرب إقليمية ووقف التطبيع مع إسرائيل

خالد حريب

تحذيرات مصرية قبل اشتعال المنطقة

محمد العسيري

عملية تفكيك غزة.. المحاولات مستمرة

وائل لطفي

«هسس» إسرائيلى من مصر

ماجد حبته

حلُّهم الإنسانى.. اللا إنسانى!

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمى والاستقرار الإقليمى؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى: نأمل أن تؤدى جهودنا لوقف التصعيد فى غزة.. ولا صحة لتعرض مصر لضغوط أمريكية

مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في غزة وتطالب بتنفيذ أحكامه

الاحتلال يُعلن مقتل 3 من منفذي عملية إطلاق النار في القدس