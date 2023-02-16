المؤبد لمتهم والسجن 3 سنوات لآخرين بتهمة جلب مخدرات عبر ميناء الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عزت عبد اللاه منصور رئيس المحكمة، بمعاقبة بالسجن المشدد 3 سنوات للمتهم ع.س.ع" والسجن المؤبد للمتهم" ي.م.ع" وتغريمه مبلغ مالي قدره 500 ألف جنيه، بعد اتهامهم بجلب أقراص مخدرة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار أحمد عزت مزيد، والمستشار أسامة النبوي الصباغ، والمستشار رفيق رؤوف بنهام، وسكرتير المحكمة كيرلس الراوي.

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 610 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة ميناء الإسكندرية البحري، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بميناء الإسكندرية، إخطارا بضبط كمية من الأقراص المخدرة عقب جلبها علي أحدي الباخرة المتراكية على أحد أرصفة الميناء .

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة ميناء الإسكندرية ، أنه على تحرياتها باعتزام كل من " ع.س.ع" و " ي.م.ع" بتهريب كمية من الأقراص المخدرة خارج الدائرة الجمركية بالاتفاق مع أحد السائقين،وتم إعداد كمين بعد النزول من الباخرة المتراكية علي الرصيف وشوهد كيس بلاستيكي كبير الحجم فتم ضبطه فتبين أنه يحتوي علي كمية من البسكويت المستورد وبتفتيش الكيس جيدا تبين أن بداخلة عدد 8540 قرص مخدر لعقار Suboxone لجوهر الببرينورفين، وعثر بحوزة المتهم علي مبلغ مالي وهاتف محمول،وتبين أن المتهم يعمل مساعد ميكانيكي علي الباخرة المتراكية ،وان المتهم الثاني طلب منه اخراج تلك المضبوطات خارج الدائرة الجمركية بكونها من المحظور استيرادها أو جلبها للبلاد ،وتحرر محضر بالواقعة.

وبعرضها على النيابة قررت التحفظ علي المضبوطات وإرسالها الي المعمل الكيماوي لفحصها وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، كما تبين من تقرير المعمل الكيميائي أن الاقراص المضبوطه هي عبارة عن عقار ببرينورفين المدرجة بالجدول الاول من قانون المخدرات قررت أحالت المتهمين الي محكمة جنايات الإسكندرية.