قرار من النيابة بشأن جثث ضحايا "حادث كوبري الثروة السمكية" بالإسكندرية

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول وقوع حادث تصادم سيارة نقل بسيارات اجرة بمنطقة كوبري الثروة السمكية الذي أدى مصرع 15 شخصا وإصابة 7 آخرين، وسؤال المصابين وشهود العيان عن الواقعة، وندب خبراء الأدلة لرفع اثار الحادث.



كما قررت النيابة التصريح بدفن الجثث بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة.

أسماء ضحايا حادث كوبري الثروة السمكية

وتبين أن الضحايا هم: قباري محمود متوفي، وجثتين لرجل وسيدة مجهولي الهوية في مستشفى العجمي النموذجي، وفي مستشفى العامرية أول رضوي سامي جمال ٢٠ عاما، الدخيلة، نزيف بالمخ وتوفيت منذ قليل بالإضافة لجثتين مجهولين، وآية مصطفى أحمد، ٢٥ عاما، الدخيلة، اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه في نزيف بالمخ وكسر بالساق اليمني، ومحمود حلمي كامل، ٣٧ عاما، مينا البصل، اشتباه كسر وخلع بالكاحل الأيسر واشتباه نزيف بالبطن والصدر.



ومحمد عبد الحميد كامل، ٤٣ عاما، العامرية، اشتباه نزيف بالمخ ونزيف بالصدر، ومحمود محمد فتحي، ٢٨ عاما، الدخيلة، اشتباه ما بعد الارتجاج وارتشاح رئوي وكسر بالساق، ومنى رضوان كامل، ٣٦ عاما، برج العرب، كدمات متعددة بالجسد، ورقية عبد الله أحمد، ١٦ عاما، برج العرب القديمة، اشتباه كسر بالكوع الأيمن، وعلي محمود عبد الرحيم، ٦٤ عاما، الدخيلة، اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متعددة.

بلاغ بوجود حادث تصادم

كان قد تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث بحادث تصادم مروع بين سيارة نقل بمقطورة وسيارات ميكروباص ووجود مصابين ووفيات، علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم رفقه سيارات الإسعاف والقيادات الأمنية الي مكان الحادث.

وبالمعاينة والفحص تبين حدوث تصادم بين سيارة نقل مقطورة تحمل زلط سن و4 سيارات ميكروباص أدت إلي انقلاب أحدهم واحتراق الاخري بالإضافة إلي وجود سيارة اخري أسفل السيارة النقل، تم اطفاء السيارة ومحاولات لإنقاذ ركاب السيارات الاخري.

وأسفر الحادث عن مصرع 15 من ركاب السيارات الميكروباص تم نقلهم لمستشفى العامرية و7 مصابين تم نقلهم إلى مستشفى العجمي النموذجي، وجارٍ العمل علي تسيير الحركة المرورية ورفع أثار الحادث بواسطه معدات حي العامرية أول.