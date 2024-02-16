الجمعة 16 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 3 تشكيلات عصابية فى 3 محافظات

عصابة بني سويف
عصابة بني سويف

وجَّه قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية من توجيه ضربات قاضية لـ3 تشكيلات عصابية، بمشاركة مديريات أمن بنى سويف، أسوان، الدقهلية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

 

مديرية أمن بنى سويف

 تم ضبط (3 أشخاص من بينهم عميل "سيئ النية" – لهم معلومات جنائية) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية عن طريق قطع التوصيلات الكهربائية "الضفيرة" وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكابهم (17) واقعة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم الدراجات المستولى عليها "17 دراجة نارية".

 

مديرية أمن أسوان

تم ضبط (إحدى السيدات "لها معلومات جنائية" – مقيمة بدائرة قسم شرطة أول أسوان) لقيامها بسرقة (مبلغ مالي) من (شخص "يحمل جنسية إحدى الدول") بمغافلته حال تواجده بدائرة القسم، بمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة، كما أرشدت عن المبالغ المالية المسروقة.

 

مديرية أمن الدقهلية

تم ضبط (4 أشخاص – مقيمين بدائرة مركز شرطة شربين) حال استقلالهم مركبة "توك توك" بدائرة المركز، وبحوزتهم (قطعة حديدية خاصة بالسكة الحديد "خردة" وزنت 30 كيلو جرامًا)، وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأضافوا بتحصلهم عليها من إحدى المحطات بدائرة المركز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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