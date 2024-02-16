الجمعة 16 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

26556 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (26556) مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية (654) مخالفة السير بدون تراخيص، (58) دراجة نارية مخالفة، (17602) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (19) مخالفة موقف عشوائى، (552) مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و(18) مخالفة شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية. 

الإدارة العامة للمرور لوائح المرور وزارة الداخلية الحوادث مخالفة السير بدون تراخيص تجاوز السرعة المقررة

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