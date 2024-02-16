الجمعة 16 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مقتل مواطن فى مشاجرة بقنا

جثة
جثة

نجحت أجهزة الأمن في كشف ملابسات واقعة حدوث مشاجرة ووفاة شخص في محافظة قنا وتمكنت من ضبط طرفيها.

وتبلغ لمركز شرطة قنا بمديرية أمن قنا بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بدائرة المركز. 

وبالانتقال والفحص، أمكن ضبط طرفيِّ المشاجرة وتبين حدوثها بين (طرف أول: عامل "متوفي إثر إصابته بطلقٍ ناري"، شقيقه بحوزته "بندقية آلية")، (طرف ثان: عامل وبحوزته "طبنجة" ووالدته "مصابة بطلق نارى بالبطن")، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز، لخلافات الجيرة قام على إثرها الطرفان بتبادل إطلاق الأعيرة النارية من الأسلحة المضبوطة بحوزتهم مما أدى إلى وفاة أحدهم.

وبمواجهة المتهمين، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اجهزة الامن محافظة قنا مديرية امن قنا مركز شرطة قنا مشاجرة في قنا

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