الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

لاستقطاب الشباب والفتيات.. ضبط مكتب كاستينج بدون ترخيص بالجيزة

ضبط اشخاص
ضبط اشخاص

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط مكتب اختيار ممثلين "كاستينج" بدون ترخيص بالجيزة.

وأكدت المعلومات والتحريات قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة مكتب "كاستينج- بدون ترخيص" كائن بالجيزة، واستقطاب الشباب والفتيات وتصوير مقاطع فيديو دون إجازة رقابية، مستخدمًا معدات تصوير وأجهزة حاسب آلى محمل عليها مصنفات سمعية بصرية "بدون ترخيص" بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر المكتب المُشار إليه، وأمكن ضبط المدير المسئول وبالتفتيش تم ضبط ستديو تصوير بداخله "هارد ديسك، كاميرا ديجيتال". 

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه التفتيش، أقرّ بأنه المدير المسئول وارتكابه المخالفات السالف ذكرها بالمشاركة مع صاحب المكتب بقصد تحقيق أرباح مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ممثلين كاستينج الشرطة المتخصصة حقوق الملكية الفكرية مباحث المصنفات كاستينج بدون ترخيص

مواد متعلقة

ضبط 7 مصانع بداخلها 510 أطنان أعلاف حيوانية

ضبط 660 قضية حجب سلع تموينية خلال 24 ساعة

"الداخلية" تعلن ضبط 54 قضية اتجار فى العملة بـ17 مليون جنيه

ضبط 6 أطنان سمسم وسكر مجهول المصدر بمصنع في الشرقية

ضبط هارب من تنفيذ 69 سنة سجن في أسيوط

الأكثر قراءة

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

آخر تحديث.. تراجع سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار

الدولار يواصل تحقيق مكاسبه عالميا.. وتراجع جديد لليورو والإسترليني

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

دراسة: المشي والركض واليوغا وتدريبات القوة علاجات فعالة للاكتئاب

تفاصيل توقيع رمضان صبحى للزمالك وموعد ارتداء اللاعب الفانلة البيضاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

مصر.. تركيا.. تعاون بعد قطيعة

محمد رفعت

أردوغان فى القاهرة.. لماذا؟

منى رجب

مصر وتركيا.. نقطة تحول تاريخية ودعم للقضية الفلسطينية

حسين دعسة

سعد الحريرى ينفض يديه عن "حزب الله".. وحال لبنان اليوم

علي سعدة

التقارب فى عيد الحب

محمد عبدالعزيز

عاد أردوغان.. فمرحبًا ببداية جديدة

عبدالوهاب داود

الطيب صالح.. كيف تصبح "عبقريًا" برواية واحدة متوسطة؟!

مدحت بشاى

مصر - تركيا.. والعلاقات الضرورة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تحذر من اضطرار منظمات العمل الإنسانى تعليق أنشطتها فى رفح

بعد اقتحامه من قوات الاحتلال.. "فوضى ورعب" بمجمع ناصر الطبى

عاجل| الاحتلال يجبر النازحين وعائلات الطواقم الطبية على الخروج القسرى من مجمع ناصر الطبى