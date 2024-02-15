لاستقطاب الشباب والفتيات.. ضبط مكتب كاستينج بدون ترخيص بالجيزة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط مكتب اختيار ممثلين "كاستينج" بدون ترخيص بالجيزة.

وأكدت المعلومات والتحريات قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة مكتب "كاستينج- بدون ترخيص" كائن بالجيزة، واستقطاب الشباب والفتيات وتصوير مقاطع فيديو دون إجازة رقابية، مستخدمًا معدات تصوير وأجهزة حاسب آلى محمل عليها مصنفات سمعية بصرية "بدون ترخيص" بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر المكتب المُشار إليه، وأمكن ضبط المدير المسئول وبالتفتيش تم ضبط ستديو تصوير بداخله "هارد ديسك، كاميرا ديجيتال".

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه التفتيش، أقرّ بأنه المدير المسئول وارتكابه المخالفات السالف ذكرها بالمشاركة مع صاحب المكتب بقصد تحقيق أرباح مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.