الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 7 مصانع بداخلها 510 أطنان أعلاف حيوانية

أعلاف
أعلاف

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط القائمين على 7 مصانع – 7 مخازن دون ترخيص بنطاق محافظات الجيزة - الشرقية - الإسكندرية - المنوفية - الدقهلية - بنى سويف - القليوبية؛ لقيامهم بتخزين كميات كبيرة من الأعلاف الحيوانية بقصد حجبها عن التداول لبيعها بأزيد من السعر بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخلها على قرابة 510 أطنان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها. 

وزارة الداخلية قطاع الأمن العام شرطة التموين الأعلاف الحيوانية

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