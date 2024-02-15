الخميس 15 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تحرير 167 مخالفة لمحال غير ملتزمة بترشيد استهلاك الكهرباء

مخالفة لمحال
مخالفة لمحال

حررت  وزارة الداخلية، اليوم الخميس، 167 مخالفة لمحال لم تلتزم بقرار الإغلاق على مستوى الجمهورية، في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة.

كانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار رئيس الوزراء باتخاذ بعض التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

ونص القرار في مادته الأولى على أن تلتزم جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بترشيد الاستهلاك الكهربي بجميع المباني والمرافق التابعة لها طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالإغلاق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها.

وزارة الداخلية 167 مخالفة استهلاك الكهرباء الإجراءات القانونية رئيس الوزراء الجريدة الرسمية مجلس الوزراء

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