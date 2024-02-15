مصرع شاب إثر حريق اندلع فى عقار بالشروق

لقى شاب مصرعه إثر حريق نشب بعقار مكون من 5 طوابق في مدينة الشروق، ما أسفر عن تفحم جثة داخل الحريق وتم نقلها إلى أقرب مستشفى لإنهاء إجراءات وتصاريح الدفن.

وكانت دفعت قوات الحماية المدنية بعدد سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني حول موقع الحريق لمنع امتداده في الأماكن المجاورة وإحكام السيطرة عليه.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل عقار مكون من 5 أدوار، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وبالفحص تبين أن الحريق نشب بالدور الأول.

وأسفر عن تفحم جثة شاب يدعى "م. ع" يبلغ من العمر 35 عامًا، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التحقيقات.