ضبط شركة إنتاج فنى غير مرخصة بالقاهرة

تمكن رجال الأمن من ضبط شركة إنتاج فني بدون ترخيص بالقاهرة.

البداية عندما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص)، بإنشاء وإدارة شركة للإنتاج الفنى "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة مستخدمًا وحدات حاسب آلي تعمل كوحدات معالجة مركزية محمل عليها مصنفات سمعية وبصرية، دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة المُشار إليها، وأمكن ضبط المدير المسئول، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط وحدة مونتاج كاملة التجهيز".

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه التفتيش أقر بأنه المدير المسئول وارتكابه المخالفات السالف ذكرها بالمشاركة مع صاحب الشركة بقصد تحقيق أرباح مادية.