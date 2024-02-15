الخميس 15 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية تكشف كذب سيدة بالتعدى عليها من رجال الشرطة بدمياط

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

نجحت أجهزة الأمن في كشف حقيقة تداول مقطع فيديو لسيدة تدعى خلاله تعرضها للإعتداء بالضرب من قبل أحد رجال الشرطة بدمياط أثناء تحريرها محضر بتغيب كريمتها عن المنزل.

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جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمنًا إدعاء سيدة بقيام أحد رجال الشرطة بالتعدى عليها بالضرب أثناء تواجدها بأحد أقسام الشرطة بدمياط لتحرير محضر بغياب كريمتها عن المنزل.
 

بالفحص تبين عدم صحة إدعاءات المذكورة وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 11 الجارى تقدمت المذكورة (مقيمة بمركز شرطة منيا القمح بالشرقية) ببلاغ لقسم شرطة ثان دمياط بإدعاء ترك كريمتها (طالبة – 15 عام) لمنزلها وإقامتها طرف (طالب - مقيم بدائرة القسم) تعرفت عليه عن طريق موقع "فيس بوك" منذ تاريخ 2/2، وإتهامها للأخير بتحريض المتغيبة على ذلك، وأنها لم تتقدم ببلاغ بشأن غيابها.
 

تم استهداف منزل المشكو فى حقه وضبطه، وبرفقته المتغيبة المذكورة التى أقرت تركها سكن والدتها على إثر سوء معاملتها لها وإعتيادها التعدى عليها بالضرب، وتوجهها طرف المشكو فى حقه وأسرته بإرادتها ولم يصيبها ضرر.  
 

 حاولت المذكورة إستلام كريمتها من القسم دون تحرير محضر بالواقعة لوجود خلافات بينها وبين طليقها "والد المتغيبة" وتم رفض مطلبها، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة التي قررت إخلاء سبيل المشكو فى حقه وتسليم المتغيبة إلى والدتها.

اجهزة الامن فيديو لسيدة رجال الشرطة فيديو التعدي على سيدة ضباط دمياط

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