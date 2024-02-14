"الداخلية" تكشف حقيقة هروب إعلامى من تنفيذ أحكام قضائية بالقاهرة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حقيقة عدم تنفيذ أحكام قضائية ضد إعلامى وضابط شرطة سابق فى القاهرة.

تداول موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" مزاعم من إحدى السيدات تحمل جنسية أجنبية، حول عدم تنفيذ أحكام قضائية صادرة لصالحها ضد إعلامي ومالك قناة بموقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، لكونه ضابط شرطة سابقًا.

بالفحص، تبين صدور حكمين قضائيين ضد المشكو في حقه لصالح الشاكية في قضيتين «تبديد- غرامات» والمقضي في إحداهما بالبراءة.

وفي الثانية إلغاء عقوبة الحبس وتأييد الحق المدني لصالح الشاكية بمبلغ مالي، وقد قام المشكو في حقه بالطعن على الحكم، وأن جميع الإجراءات تمت في الإطار القانوني.