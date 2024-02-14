توفير السلع بتخفيضات تصل إلى 40%.. وإطلاق المرحلة الـ25 من "كلنا واحد"

أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق فعاليات المرحلة الـ25 من مبادرة "كلنا واحد" بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، ولأول مرة تضاعف أعداد السلاسل والمنافذ والمعارض لتصل إلى 2148، لتوفير كل مستلزمات الأسرة من السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية.

وأشارت الداخلية في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أنه فى إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، تم إطلاق فعاليات المرحلة الخامسة والعشرين من مبادرة "كلنا واحد" بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

ولفتت إلى أن انطلاق المرحلة الـ25 من المبادرة، سيكون اعتبارًا من 16 فبراير الجاري وحتى نهاية شهر رمضان المبارك؛ لتوفير كافة مستلزمات الأسرة من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

لأول مرة تتضاعف أعداد السلاسل والمنافذ والمعارض والشوادر المشاركة فى المبادرة لتصل إلى 2148 (2031 منفذا – 6 معارض رئيسية - 44 معرضا فرعيا – 67 شادرا) بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية.

كما تواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال عدد (1026) منفذا ثابتا ومتحركا وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة.

يأتي ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة في تقديم كل أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين.