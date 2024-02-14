الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

عاطل يدير ورشة لتصنيع الألعاب النارية في الفيوم

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط عاطل بالفيوم لاتهامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق من الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، تصنيع عاطل "له معلومات جنائية"، الألعاب النارية بورشة.

تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالورشة المُشار إليه، وعُثر بحوزته على 55 كرتونة ألعاب نارية بإجمالي مليون و200 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام، الأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع.

بمواجهته إعترف بحيازته المضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والاتجار بها والتربح منها، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

ضبط عاطل ورشة لتصنيع معلومات وتحريات الالعاب النارية الإجراءات الأدوات والخامات المستخدمة

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