ضبط عصابة تروج 17 ألف دولار مزيف في أكتوبر

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، اليوم الأربعاء، القبض على تشكيل عصابي تخصص في ترويج العملات الأجنبية المقلدة والنصب على المواطنين.



وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة قيام 6 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ترويج العملات الأجنبية المقلدة والنصب على المواطنين راغبي شراء العملات الأجنبية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وإتخاذهم من شقة ملك أحدهم كائنة بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم 17700 دولار "مقلدين" - 98 ألـف جنيه - 5 فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار، 8 قطع سلاح أبيض، بندقية صيد، أقراص مخدرة، كمية من المشغولات الذهبية - سيارة ملاكى "ملك أحدهم".

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة للتعاطي والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامي.



وأضافوا بتحصلهم على العملات المقلدة من مالك مقهى، مُقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام، مُحبوس على ذمة قضية "تقليد عملة".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.