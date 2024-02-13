الثلاثاء 13 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بأسلوب الخطف.. تجديد حبس عصابة السرقة في الجيزة

عصابة
عصابة

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، اليوم، حبس تشكيل عصابي تخصص في جرائم السرقة بالطريق العام، بأسلوب الخطف، 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهما بارتكابهما 5 وقائع سرقة لـ5 هواتف محمولة.

اعترف المتهمان بتكوين تشكيل عصابى تخصص في جرائم السرقة أسلوب الخطف والمغافلة بالطريق العام، أمام جهات التحقيق المختصة، وذكرا أنهما ارتكبا 5 وقائع سرقة لـ5 هواتف محمولة.

وأرشد المتهمان عن المسروقات، واعترفا ببيعها لدى عميليهما "سيئا النية" - مقيمان بمنطقة العمرانية.

كانت تمكنت الأجهزة الامنية بالجيزة من ضبط شخصين"لأحدهما معلومات جنائية" لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع السرقات المتنوعة من الطريق العام بأسلوب "الخطف والمغافلة"، بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، بإستخدام دراجة نارية "تم ضبطها".

وأعترفا بارتكابهما 5 وقائع سرقة لـ5 هواتف محمولة، وأرشدا عن المسروقات لدى عميليهما "سيئا النية"، مقيمان بدائرة قسم شرطة العمرانية، أمكن ضبطهما وبحوزتهما المسروقات المستولى عليها.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بما سبق.

أسلوب الخطف تشكيل عصابي الطريق العام محكمة شمال الجيزة قاضي المعارضات قسم شرطة العمرانية

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