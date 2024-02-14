الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كشف ملابسات مقتل شخص تدخل لفض مشاجرة في المنوفية

مقتل شخص
مقتل شخص

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل مقتل شخص تدخل لفض مشاجرة بالمنوفية. 

 

تبلغ لمركز شرطة الباجور من إحدى المستشفيات باستقبالها موظف بالمعاش مصاب بعيار ناري وتوفي عقب وصوله.

 

وبسؤال نجليه قررا بحدوث مشاجرة بينهما وكل من عاطلين، طالب، لإثنين منهما معلومات جنائية مقيمين بدائرة المركز، لخلافات سابقة بينهما، تدخل خلالها والدهما للفض بينهم فأطلق الطالب عيار نارى من بندقية آلية كانت بحوزته فأودى بحياة المجنى عليه.
 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبرفقتهم 4 عاطلين، لـ 3 منهم معلومات جنائية، وبحوزتهم بندقيتين آليتين، أحداهما المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، بندقية خرطوش، طبنجة وعدد من الطلقات، كمية من مخدر الهيروين وزنت 1،500 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش،  سيارة ملاكى مستأجرة، فرد محلى.

بمواجهة المتهمين اعترف ثلاثة منهم بارتكاب الواقعة، وأقروا وباقى المتهمين بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى الإتجار بالمواد المخدرة وحيازتهم للأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامى.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

وزارة الداخلية مقتل فض مشاجرة المنوفية موظف بالمعاش

مواد متعلقة

"الداخلية" تكشف حقيقة هروب إعلامى من تنفيذ أحكام قضائية بالقاهرة

الأكثر قراءة

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

استمرار المفاوضات عبر الدبلوماسية.. كواليس توقف مباحثات القاهرة ومغادرة الوفد الإسرائيلى

عاجل| القاهرة الإخبارية: خان يونس لم تعد قادرة على مواصلة الحياة

مسلسلات رمضان 2024.. كواليس المخرج بيتر ميمى فى الحشاشين (صور)

"الداخلية" تكشف حقيقة هروب إعلامى من تنفيذ أحكام قضائية بالقاهرة

انتهاء مباحثات الهدنة دون نتيجة ملموسة.. ماذا حدث فى مفاوضات مصر؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تعنت الولايات المتحدة يتجدد.. وإسرائيل تخلخل اجتماع القاهرة الأمنى

ماجد حبته

سلوفينيا الصديقة جدًا

إبراهيم داود

نظرية الحافلة المتوقفة

نهى القاضي

بليغ حمدى والاحتباس الحرارى!

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

جنوب إفريقيا تحاصر إسرائيل مجددًا فى محكمة العدل الدولية

16 مجزرة للاحتلال الإسرائيلى فى اليوم الـ131 من العدوان على غزة

فى اليوم الـ131 من العدوان: شهداء وجرحى فى غارات وقصف مدفعى على غزة