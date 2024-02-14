كشف ملابسات مقتل شخص تدخل لفض مشاجرة في المنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل مقتل شخص تدخل لفض مشاجرة بالمنوفية.

تبلغ لمركز شرطة الباجور من إحدى المستشفيات باستقبالها موظف بالمعاش مصاب بعيار ناري وتوفي عقب وصوله.

وبسؤال نجليه قررا بحدوث مشاجرة بينهما وكل من عاطلين، طالب، لإثنين منهما معلومات جنائية مقيمين بدائرة المركز، لخلافات سابقة بينهما، تدخل خلالها والدهما للفض بينهم فأطلق الطالب عيار نارى من بندقية آلية كانت بحوزته فأودى بحياة المجنى عليه.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبرفقتهم 4 عاطلين، لـ 3 منهم معلومات جنائية، وبحوزتهم بندقيتين آليتين، أحداهما المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، بندقية خرطوش، طبنجة وعدد من الطلقات، كمية من مخدر الهيروين وزنت 1،500 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش، سيارة ملاكى مستأجرة، فرد محلى.

بمواجهة المتهمين اعترف ثلاثة منهم بارتكاب الواقعة، وأقروا وباقى المتهمين بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى الإتجار بالمواد المخدرة وحيازتهم للأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامى.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.