القبض على عاطلين يسرقان الهواتف المحمولة فى روض الفرج

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط عاطلين متورطين في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف في منطقة روض الفرج.

وتبين أن المتهمين عاطلان لأحدهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة روض الفرج، وأنهما كونا تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية، وأقرا بارتكاب 8 وقائع أخرى بذات الأسلوب.



وتم بإرشادهما ضبط جميع الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية"، عامل، مقيم بمحافظة الجيزة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.