الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الحبس سنة لسائق صدم طفلة أثناء عبورها الطريق في روض الفرج

حبس
حبس

قضت محكمة جنح روض الفرج بالحبس سنة لمتهم صدم طفلة أثناء عبورها الطريق مما أسفر عن مصرعها بمنطقة روض الفرج .

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا بمصرع طفلة نتيجة حادث تصادم، وبالانتقال والفحص تبين أنه اثناء قيام طفلة تبلغ من العمر ١٢ سنة بعبور الطريق محل البلاغ، اصطدمت بها سيارة ميكروباص محدثةً إصابتها بأماكن متفرقة بالجسم وتوفيت أثناء إسعافها.

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وبتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد السيارة المتسببة في ارتكاب الواقعة وقائدها.

وبأعداد الأكمنة تمكنت قوات الامن بمديرية أمن القاهرة القبض علي سائق له معلومات جنائية وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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