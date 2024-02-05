عاطل يعذب شقيقته حتى الموت بروض الفرج.. والسبب صادم

نجح ضباط مبحاث القاهرة، في القبض على المتهم بتعذيب شقيقته حتى الموت وذلك لتأخرها فى العودة للمنزل أثناء شراء طلبات المنزل بمنطقة روض الفرج.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا مفاده وجود جثة لسيدة داخل شقة بنطاق دائرة قسم شرطة روض الفرج، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثر على جثة سيدة عمرها 26 عاما، وعلى جسدها أثار تعذيب بمختلف أنحاء الجسم.

وكشفت التحريات الأولية، أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقها حيث تعدى عليها بالضرب المبرح لتأخرها فى العودة للمنزل أثناء شراء طلبات المنزل.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.