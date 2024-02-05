الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع سائقين دهس قطار العياط سيارتيهما على المزلقان

جثة
جثة

لقي شخصان مصرعهما، جراء اصطدام قطار بسيارتين قيادتهما أعلى مزلقان جزرا بدائرة مركز شرطة العياط جنوب محافظة الجيزة.

وتلقى المقدم أحمد عبدالفتاح الملطاوي رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد باصطدام قطار بسيارتين أعلى مزلقان جزرا بدائرة المركز.

 نتائج التحريات والفحص

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالتحري والفحص تبين اصطدام قطار بسيارتين دخلتا إلى المزلقان مخالفتين مما تسبب في مصرع قائديهما وتم نقل جثامين المتوفين إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

 

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وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

مصرع سائقين قطار العياط المزلقان العياط النجدة

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