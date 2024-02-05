الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

فقد البصر.. المشدد 3 سنوات لشاب أحدث عاهة مستديمة لعامل بالعجوزة

حبس متهم
حبس متهم

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الاثنين، بمعاقبة شاب بالسجن المشدد 3 سنوات، لإحداثه عاهة مستديمة لعامل في مشاجرة نشبت بينهما في العجوزة بالجيزة.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 20029 لسنة 2023 جنايات العجوزة، للمتهم "عمر.ح"، 25 سنة، عامل، أنه في يوم 23 سبتمبر 2023 أحدث عمدًا بالمجني عليه "فهد.أ"، 18 سنة، عامل، عاهة مستديمة بنسبة 35%.

 

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السجن 5 سنوات للمتهمين بإحداث عاهة مستديمة لسيدة وشاب بالشرقية

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وتابعت التحقيقات أنه إثر مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه تطورت لمشاجرة تعدى الأول على الأخير بالضرب بأداة "خاتم" بأحد أصابع قبضة يده، بأن كال له لكمة استقرت بعينه اليمنى محدثًا إصابته.

وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي أنه بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه تبين أن إصابته بالعين اليمنى معاصرة لتاريخ الواقعة، ويجوز حصوله من الضرب باليد أو بخاتم، وقد تخلف لديه من جراء إصابته بالعين اليمنى فقد إبصار بالعين قامًا ونهائيًا مما تعتبر عاهة مستديمة تقدر نسبتها بحوالي 35%.

محكمة جنايات جنوب الجيزة السجن المشدد 3 سنوات عاهة مستديمة مشاجرة العجوزة

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