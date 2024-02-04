السجن 5 سنوات للمتهمين بإحداث عاهة مستديمة لسيدة وشاب بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمد عبدالكريم بمعاقبة عامل ونجله بالحبس مع الشغل لمدة عامين، والسجن 5 سنوات غيابيًا لنجله الثاني ومتهم آخر، في واقعة التعدي بالضرب على سيدة، وشاب، وإحداث عاهة مستديمة لهما، بسبب خلاف على مسكن بنطاق مركز أبوكبير.



تعود أحداث القضية رقم 19150 لسنة 2022 جنايات مركز أبوكبير، عندما أحالت النيابة العامة كلًا من: «بهاء الدين. أ»، ونجليه «حمزة»، و«أحمد»، وآخر يدعي «أحمد. ث»، للمحاكمة الجنائية، لتعديهم بالضرب على المجني عليها «شادية.أ » بأن كالا لها عدة ضربات باستخدام أدوات «جنزير، حديدة» فاستقرت إحدى تلك الضربات والذي كالها لها المتهم الأول باستخدام جنزير فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، وتخلف عنها عاهة مستديمة تقدر نسبة العجز الناشئ عنها بحوالي 5%.