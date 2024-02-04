مصرع ربة منزل صدمها قطار فى محطة الزقازيق

لقت سيدة مصرعها، اليوم الأحد، بعد أن صدمها قطار في محطة قطارات الزقازيق بمحافظة الشرقية.



كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت بلاغًا بوقوع حادث تصادم قطار بسيدة داخل محطة قطارات الزقازيق على رصيف 3 داخل المحطة.

بالانتقال والفحص تبين أن القطار اصطدم بربة منزل 50 عامًا، مقيمة بمركز ميت غمر بالدقهلية، وتوفيت متأثرة بإصابتها.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الزقازيق العام، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.