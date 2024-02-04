الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع ربة منزل صدمها قطار فى محطة الزقازيق

جثة
جثة

لقت سيدة مصرعها، اليوم الأحد، بعد أن صدمها قطار في محطة قطارات الزقازيق  بمحافظة الشرقية.

كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت بلاغًا بوقوع حادث تصادم قطار بسيدة داخل محطة قطارات الزقازيق على رصيف 3 داخل المحطة.

بالانتقال والفحص تبين أن القطار اصطدم بربة منزل 50 عامًا، مقيمة بمركز ميت غمر بالدقهلية، وتوفيت متأثرة بإصابتها.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الزقازيق العام، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.

محطة الزقازيق صدم ربة منزل مصرع محافظة الشرقية حادث تصادم

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