الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قرار جديد ضد المتهمين بسرقة محل صاغة في العياط

عصابة
عصابة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة محل صاغة بالعياط، واعترف المتهم الأول في الواقعة، أمام جهات التحقيق المختصة أنه ارتدى ملابس نسائية لإخفاء وجهه وهيئته.

استمرار حبس المتهمين

كانت قد أمرت النيابة العامة بالجيزة سابقا، بحبس المتهمين بمحاولة سرقة محل صاغة بالعياط 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه، وأمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة بالمحل وتفريغها للوقوف على ملابسات الحادث.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط شخصين، مقيمان بدائرة مركز شرطة العياط، أحدهما يرتدى ملابس نسائية لإخفاء وجهه وهيئته، وبحوزة الأخر "فرد محلى وقطعة سلاح أبيض سكين" حال محاولتهما سرقة محل مصوغات ذهبية بدائرة المركز، بمواجهتما قررا بقيامهما بالاتفاق فيما بينهما على سرقة محل المصوغات المشار إليه على النحو المشار إليه.

تحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة بالجيزة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بما سبق.

وزارة الداخلية الأجهزة الأمنية النيابة العامة امن القاهرة محكمة جهات التحقيق

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