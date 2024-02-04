الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قاتل أصدقائه.. "تركي" يروي كواليس جرائمه في أطفيح

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الأحد، بحبس المتهم بقتل صديقيه والتخلص من جثتيهما بنهر النيل في مدينة أطفيح، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ بتهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد وحيازة سلاح ناري.  

واعترف المتهم خلال التحقيق معه باستدراج الضحية، وإطلاق «الخرطوش» على رأسه، عقب تكبيله من الخلف بشال أبيض، بسبب الخلاف على مبلغ مالي بينهما وإلقاء جثته بنهر النيل لإغراقه وإخفاء جريمته إلا أنها سقطت على الشاطئ، وفجر استجواب المتهم مفاجأة بعدما اعترف بقتله صديقه الآخر وإلقاء جثته بنهر النيل قبل 15 يومًا من جريمته الثانية بسبب خلاف مالي أيضًا. 

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بلاغًا من مركز شرطة أطفيح، يفيد بالعثور على جثة ملقاة على شاطئ النيل بقرية الرقة البحرية، وتبين أن الجثة لشخص مجهول الهوية، مكبل اليدين من الخلف بشال أبيض، في العقد الثالث من العمر، وبمناظرته تبين أنه يرتدي كامل ملابسه مع وجود تهتك بمنطقة الأنف.

أسفرت التحريات عن تحديد شخص المجني عليه ويدعى «رمضان. م»- 34 سنة- عاطل، وسبق اتهامه في ٥ قضايا، وبتكثيف التحريات تم التوصل إلى أن مرتكب الواقعة «محمد. م» وشهرته «تركي»- 34 سنة- «عاطل»، وسبق اتهامه في 5 قضايا، وأنه ارتكب الجريمة بسبب خلاف مالي بينه وبين المجني عليه.

 

txt

تعميم نشرة بمواصفاته.. قرار عاجل فى الجثة المشوهة على نيل أطفيح

txt

النيابة تكلف بالبحث عن جثة عاطل قتله صديقه في أطفيح

 وباستجواب المتهم، اعترف باستدراج المجني عليه إلى شاطئ النيل وفاجأ المجني عليه بإخراج السلاح الناري «بندقية خرطوش» وعقب ذلك قام بتوثيقه مستخدمًا الشال الذي كان يرتديه المجني عليه، وعقب حديث دار بينهما عن المبلغ المالي، قام المتهم بإطلاق العيار الناري صوب رأس المجني عليه، ليسقطه قتيلًا وتم ضبط السلاح الناري المستخدم في الجريمة.

واعترف المتهم بجريمته، وبتكثيف التحريات وبمناقشته تبين أنه وراء اختفاء «محمود.م»- 35 سنة- دون عمل ومقيم منية الرقة أطفيح، والسابق اتهامه في ٨ اتهامات حيازة سلاح واستعراض قوة وشروع في قتل ومخدرات، وباستكمال التحريات تبين أن المجني عليه متغيب منذ 15 يوما، وأن آخر مشاهدة له صحبة المتهم.

ومن خلال تطوير المناقشة مع المتهم اعترف بوجود خلافات سابقة بينه وبين المجني عليه الثاني- لم يتم العثور على جثته- بسبب خلافات مالية أيضا، على إثرها قام المتهم بإطلاق عيار ناري من البندقية الخرطوش المضبوطة، أردت المجني عليه الثاني قتيلا، ثم قام المتهم بسرقة البندقية الآلية، كانت بحوزة المجني عليه الثاني، وسرقة هاتفه المحمول، أثناء تواجدهم بقارب بمياه نهر النيل بمنطقة كفر قنديل أطفيح، وقام بالتخلص من الجثة بإلقائها في مياه نهر النيل بمنطقة كفر قنديل، وبإرشاد المتهم عن مكان القارب الخاص بالمجني عليه، والذي بمعاينته تبين وجود آثار طلقات خرطوش بالقارب.

وأرشد عن البندقية الآلية، وكذا الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه الثاني، وتم التحفظ على القارب وتم إخطار الإنقاذ النهري للبحث عن جثة المجني عليه الثاني وانتشالها، وتولت النيابة التحقيق.

قتل صديقين في أسبوعين أطفيح كواليس جريمة تركي تركي النيابة العامة

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

نتيجة 3 إعدادي 2024 بمحافظة بني سويف الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 بمحافظة بني سويف

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 جميع المحافظات

أمريكا: لا نستبعد شن ضربات داخل إيران

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبد العزيز

الشباب وصناعة الكتاب

د.كريمة الحفناوى

السيادة المصرية ومحور صلاح الدين

د. منى حلمى

ضرورة الإبداع

جرجس شكرى

فاروق عبدالقادر.. الناقد المسرحى الذى قال لا

إبراهيم عبد العزيز

«العسكرى» الذى أنقذ شهرزاد من السياف مسرور

د.أحمد الخميسى

عيب كده.. احنا بنكتب!

وائل لطفي

رأس الحكمة عدم خيانة الوطن

ماجد حبته

دعم أوروبى إضافى

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

خائفون من مواجهته.. هل سيتخلى حزب الليكود عن نتنياهو؟

مقاومة الجدار والاستيطان: 1593 اعتداءً نفذها الاحتلال ومستعمروه الشهر الماضى

مسئول فلسطينى: اعتداءات المستعمرين على رجال الدين والمقدسات استكمال لخطة تفريغ فلسطين