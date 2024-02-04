قاتل أصدقائه.. "تركي" يروي كواليس جرائمه في أطفيح

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الأحد، بحبس المتهم بقتل صديقيه والتخلص من جثتيهما بنهر النيل في مدينة أطفيح، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ بتهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد وحيازة سلاح ناري.

واعترف المتهم خلال التحقيق معه باستدراج الضحية، وإطلاق «الخرطوش» على رأسه، عقب تكبيله من الخلف بشال أبيض، بسبب الخلاف على مبلغ مالي بينهما وإلقاء جثته بنهر النيل لإغراقه وإخفاء جريمته إلا أنها سقطت على الشاطئ، وفجر استجواب المتهم مفاجأة بعدما اعترف بقتله صديقه الآخر وإلقاء جثته بنهر النيل قبل 15 يومًا من جريمته الثانية بسبب خلاف مالي أيضًا.

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بلاغًا من مركز شرطة أطفيح، يفيد بالعثور على جثة ملقاة على شاطئ النيل بقرية الرقة البحرية، وتبين أن الجثة لشخص مجهول الهوية، مكبل اليدين من الخلف بشال أبيض، في العقد الثالث من العمر، وبمناظرته تبين أنه يرتدي كامل ملابسه مع وجود تهتك بمنطقة الأنف.

أسفرت التحريات عن تحديد شخص المجني عليه ويدعى «رمضان. م»- 34 سنة- عاطل، وسبق اتهامه في ٥ قضايا، وبتكثيف التحريات تم التوصل إلى أن مرتكب الواقعة «محمد. م» وشهرته «تركي»- 34 سنة- «عاطل»، وسبق اتهامه في 5 قضايا، وأنه ارتكب الجريمة بسبب خلاف مالي بينه وبين المجني عليه.

وباستجواب المتهم، اعترف باستدراج المجني عليه إلى شاطئ النيل وفاجأ المجني عليه بإخراج السلاح الناري «بندقية خرطوش» وعقب ذلك قام بتوثيقه مستخدمًا الشال الذي كان يرتديه المجني عليه، وعقب حديث دار بينهما عن المبلغ المالي، قام المتهم بإطلاق العيار الناري صوب رأس المجني عليه، ليسقطه قتيلًا وتم ضبط السلاح الناري المستخدم في الجريمة.

واعترف المتهم بجريمته، وبتكثيف التحريات وبمناقشته تبين أنه وراء اختفاء «محمود.م»- 35 سنة- دون عمل ومقيم منية الرقة أطفيح، والسابق اتهامه في ٨ اتهامات حيازة سلاح واستعراض قوة وشروع في قتل ومخدرات، وباستكمال التحريات تبين أن المجني عليه متغيب منذ 15 يوما، وأن آخر مشاهدة له صحبة المتهم.

ومن خلال تطوير المناقشة مع المتهم اعترف بوجود خلافات سابقة بينه وبين المجني عليه الثاني- لم يتم العثور على جثته- بسبب خلافات مالية أيضا، على إثرها قام المتهم بإطلاق عيار ناري من البندقية الخرطوش المضبوطة، أردت المجني عليه الثاني قتيلا، ثم قام المتهم بسرقة البندقية الآلية، كانت بحوزة المجني عليه الثاني، وسرقة هاتفه المحمول، أثناء تواجدهم بقارب بمياه نهر النيل بمنطقة كفر قنديل أطفيح، وقام بالتخلص من الجثة بإلقائها في مياه نهر النيل بمنطقة كفر قنديل، وبإرشاد المتهم عن مكان القارب الخاص بالمجني عليه، والذي بمعاينته تبين وجود آثار طلقات خرطوش بالقارب.

وأرشد عن البندقية الآلية، وكذا الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه الثاني، وتم التحفظ على القارب وتم إخطار الإنقاذ النهري للبحث عن جثة المجني عليه الثاني وانتشالها، وتولت النيابة التحقيق.