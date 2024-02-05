بقيادة وحوش العمليات الخاصة.. كواليس "مأمورية الفجر" لإنهاء أسطورة الإجرام في جزيرة بني محمد

وحوش يرتدون الملابس السوداء لقوات العمليات الخاصة.. ينتشرون أعلى لانشات في مياه نهر النيل يحاصرون جزيرة بني محمد في أسيوط للقضاء على وكر ضخم لزراعة المخدرات وسط النيل.

مأمورية الفجر

"مأمورية الفجر" بدأت بعدما أسفرت تحريات قطاع الأمن العام والمباحث الجنائية بأسيوط عن وجود بؤرة إجرامية خطرة وسط نهر النيل في جزيرة بني محمد، وأن تلك البؤرة تضم عددًا من العناصر الإجرامية الخطرة بعدما أكدت مصادر سرية مشاهدته لمساحات واسعة من زراعات البانجو والأفيون.

داخل مديرية أمن أسيوط، اجتمع قادتها مع قادة الأمن العام لوضع اللمسات الأخيرة على خطة الاقتحام ومداهمة تلك البؤرة بعدما تقرر اقتحامها من نهر النيل، حيث اعتمدت الخطة على اقتحامها من نهر النيل لتحقيق عنصر المفاجأة للمسلحين بداخلها خاصة عندما ورد بالتحريات أنهم يمتلكون ترسانة من الأسلحة والذخائر.

"شدوا حيلكم يا رجالة هنرجع كلنا بخير والمسلحين والمخدرات في إيدينا..الفاتحة".. كانت تلك الكلمات الأخيرة لقائد اجتماع "مأمورية الفجر" قبل انطلاق القوات المشاركة بها والتجهز بزي بالعمليات الخاصة واستقلالهم اللنشات التي تم إعدادها لتلك المهمة الخطرة.

حصار في النيل

مع أول خيوط الفجر انطلقت القوات وسط هدوء مياه نهر النيل لتصل إلى موقع الجزيرة المحدد إلا أن "الناضورجية" الذين وضعتهم العصابة على شاطئ النهر أبلغوا زعيمهم بمحاصرتهم من الشرطة لتبدأ معركة شرسة عندما بادر المسلحون بإطلاق النيران صوب القوات التي تبادلت معهم طلقات الرصاص للسيطرة عليهم حتى أصيب أحدهم ليلقي الباقين أسلحتهم وسط حالة من الرعب والتسليم لرجال الشرطة.

تبادلت القوات المشاركة في المأمورية التحية مع قادتهم مصطحبة بكلمة "كله تمام يا فندم" حيث ألقي القبض على 16 عنصرًا إجراميًا خطرًا وتحريز كميات ضخمة من الأسلحة والذخائر عبارة عن 16 بندقية آلية - 51 خزينة وعدد كبير من الطلقات النارية، وأسفر تمشيط الجزيرة النيلية عن العثور على 10 أفدنة من زراعة البانجو والأفيون بخلاف ضبط 6.5 أطنان من البانجو معدة للترويج عن تابعيهم من تجار التجزئة بلغ ثمنها 36.5 مليون جنيه.

وضع الضباط الكلبشات في أيدي المتهمين بعدما تم نقل المصاب إلى المستشفى في سيارة إسعاف واقتيادهم جميعًا إلى مركز شرطة أبنوب تمهيدًا لاستجوابهم حول نشاطهم الإجرامي.

بيان رسمي

وخرج بيان من وزارة الداخلية يشرح تفاصيل المأمورية ورد به: أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسيوط، قيام بؤرة إجرامية تضم 16 عنصرًا إجراميًا شديدي الخطورة بممارسة نشاط إجرامي في زراعة المواد المخدرة والإتجار بها بجزيرة نيلية تابعة لإحدى قرى مركز شرطة أبنوب بأسيوط.

وباستهدافهم بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وأسفر التعامل عن إصابة أحدهم وضبط الآخرين.. كما تم ضبط 6،5 طن لمخدر بانجو، وكذلك 10 أفدنة منزرعة بنباتي الأفيون والبانجو المخدرين 16 بندقية آلية - 51 خزينة وعدد كبير من الطلقات النارية.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 36.5 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارًا للضربات الأمنية المتواليةً لمتجرى المواد المخدرة، وإدراكًا من وزارة الداخلية بخطورة ما يمثله ذلك النشاط الإجرامي على المجتمع وخاصةً النشء حمايةً لهم من الوقوع فى براثن الإدمان.