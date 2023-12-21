مصرع 6 من "أخطر بؤرة إجرامية" بأسيوط فى تبادل إطلاق نيران مع الشرطة

تمكنت الأجهزة الأمنية من رصد نشاط أحد أخطر البؤر الإجرامية من متجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بدائرة مركز شرطة صدفا بأسيوط، في ضربة أمنية حاسمة للتشكيلات العصابية والبؤر الإجرامية من متجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وتبين أن التشكيل يضم 7 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، سبق اتهامهم والحكم عليهم في قضايا قتل، سلاح بدون ترخيص، مخدرات، سرقة، استعراض قوة وفرض سيطرة.

عقب استهدافهم بادروا بإطلاق الأعيرة النارية، ما أسفر عن مصرع 6 منهم وضبط الأخير، وعُثر على 14 بندقية آلية - 8 بنادق خرطوش - 2 طبنجة - 18 خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 8,500 كيلوجرام لمخدر الحشيش- 1,500 كيلوجرام لمخدر الشابو - كمية من مخدر الهيروين - 1500 قرص مخدر- 2 ميزان حساس - سلاح أبيض خنجر- مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية - 3 دراجات نارية - مركبة تروسيكل دون لوحات معدنية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.