الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الداخلية" تنشر فيديو يوثق سفر "فتاة الأسانسير" مع والدها بمحض إرادتها

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، فيديو يوثق اللحظات الأخيرة قبل سفر إحدى "فتياتين الأسانسير" مع والدها لخارج البلاد بمحض إرادتها.

ويوثق الفيديو الواقعة منذ بدايتها، ومحاولة شخصين اختطاف الطفلتين بالمصعد.

وكشفت الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله شخصان يصطحبان طفلتين من أحد المصاعد.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله شخصين يقومان بإصطحاب طفلتين من أحد المصاعد. بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 ديسمبر 2023 تقدمت والدة الطفلتين (مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ش بالقاهرة) ببلاغ للقسم يتضمن قيام طليقها (محاسب بإحدى الدول) وبصحبته آخرين بأخذ إحدى طفلتيهما دون رغبتها.

وطلبت إثبات ذلك دون التطرق لأية تفصيلات أخرى، بدعوى وجود خلافات عائلية بينهما، حيث كانتا تقيمان صحبة والدهما بعد الانفصال حتى عام 2022، وحصولها على حكم بحضانتها لطفلتيهما وتنفيذه عقب ذلك، ولم تقدم ما يُفيد ذلك.

وبإجراء التحريات تبين قيام والد الطفلتين بالاستعانة بشخصين لارتكاب الواقعة على النحو الظاهر بمقطع الفيديو، وقيامه بمغادرة البلاد بذات تاريخ الواقعة صحبة نجلته عبر ميناء القاهرة الجوى لإحدى الدول بمحض إرادتها ورغبتها كما هو مثبت بكاميرات المراقبة الأمنية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الشخصين "أحدهما الظاهر بمقطع الفيديو رفقة والد الطفلتين، والثانى سائق السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمناقشتهما أقرا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالإتفاق مع والد الطفلتين مقابل مبلغ مالي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

لوزارة الداخلية فتياتين الأسانسير الداخلية ة قسم شرطة مدينة نصر

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