الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل تمزيق عشريني لوالدته بـ3 طعنات في العجوزة

طعن
طعن

تسبب رفض عجوز منح ابنها مبلغ كبير من المال في اصابته بحالة غضب شديدة قام على إثرها بتوجيه 3 طعنات لها في الظهر وفر هاربًا تم نقل الام الى المستشفى وانقاذها ونجحت مباحث العجوزة في القاء القبض على الابن المتهم. 

تلقي اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بلاغًا من ضباط قسم شرطة العجوزة،أفاد استقبال مستشفي امبابة العام،«صفاء. ا»- 46 سنة، مصابة بـ3 طعنات في منتصف الظهر بطول 4 سم، على إثر ادعاء مشاجرة، في منطقة أرض اللواء بالعجوزة، وعلي الفور وجه اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة بسرعة الأنتقال والفحص، تم الاستماع إلى أقوال المصابة داخل المستشفي، عقب إجراء الإسعافات لها، قررت تعدي نجلها «عمرو.م»- 27 سنة، «عاطل» عليها بالضرب محدثًا أصابتها بسكين بسبب رفضها أعطاءه مبلغ مالي طلبه منها.

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أضافت المجني عليها أمام جهات التحقيق، بأن نجلها سبق علاجه عدة مرات من المرض النفسي داخل إحدى المستشفيات، وتم ضبط المتهم والأداة المستخدمة، وبمواجهتة أقر بارتكابه للواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

العجوزة 3 طعنات مباحث العجوزة الجيزة قسم شرطة العجوزة

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