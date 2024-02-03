"مريض نفسى وبيتعالج".. سيدة تروى مأساة تمزيق جسدها من نجلها بالعجوزة

“مريض نفسي وكان بيتعالج”.. بهذه الكلمات روت سيدة مأساة طعنها وتمزيق جسدها من نجلها العاطل البالغ من العمر سبعة وعشرين عامًا في منطقة العجوزة.

وقالت السيدة إنها تفاجأت بنجلها يطلب منها مبلغا ماليا وعندما رفضت وجه لها ثلاث طعنات في الجسم، فاستغاثت بالجيران الذين نقلوها للمستشفى لإسعافها مؤكدة أن نجلها مريض نفسي وسبق أن تم إيداعه في مستشفى عدة مرات لعلاجه من المرض النفسي.

وجاء في التقرير الطبي للمجني عليها أنها في العقد الخامس من العمر مصابة بـ3 طعنات في منتصف الظهر بطول 4 سم.

وتم ضبط المتهم والأداة المستخدمة، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.