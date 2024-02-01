الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قطع المياه 8 ساعات عن بعض مناطق العجوزة

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال الصيانة والتطهير لشبكة الصرف الصحي بمنطقة ميت عقبة لارتفاع منسوب مياه الصرف الصحي بالشبكة واحتياج منطقة ميت عقبة لإجراء أعمال التطهير.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن الأمر سوف يتطلب قطع المياه لمدة 8 ساعات من الساعة الثانية عشرة ليلًا مساء يوم الجمعة الموافق 2 فبراير وحتى الساعة الثامنة صباح يوم السبت 3 فبراير. 

ونوهت محافظة الجيزة  بأن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه منطقة ميت عقبة من أول شارع أحمد عرابي حتى شارع جامعة الدول العربية - ومن شارع 26 يوليو حتى الهواري.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال لضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.

كما وجه المحافظ رئيس حي العجوزة بالمتابعة الميدانية للأعمال والتنسيق مع الشركة المنفذة لإزالة اي معوقات. 

وتوضح محافظة الجيزة بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي سوف تقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارىء يتم الإتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورًا.

ميت عقبة اعمال صيانة وتطهير محافظة الجيزة محافظ الجيزة أخبار محافظة الجيزة

مواد متعلقة

خطة محافظة القاهرة 2030 لتطوير الموارد البشرية بالعاصمة

محافظ الجيزة يتفقد أعمال رصف وتطوير شارع الملك فيصل بدءًا من المريوطية وحتى المنصورية

إطلاق مبادرة "عودة للكتاب" بإدارة المرج التعليمية

ليبيا تستعين بخبرات هيئة نظافة القاهرة فى التحول الرقمى

غدا.. "تعليم القاهرة" يعلن نتائج الشهادة الإعدادية بجميع المدارس

هيئة نظافة القاهرة: انتهاء تطوير وتجميل مشتل البساتين

نائب محافظ القاهرة تشرف على إصلاح ماسورة مياه بمحيط سور مجرى العيون

نائب محافظ القاهرة: استرداد 1700 متر بالمعصرة ضمن المرحلة الأولى للموجة الـ22

الأكثر قراءة

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الأربعاء في مصر

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

موقع وزارة التربية والتعليم.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الإسكندرية 2024

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 وخطوات الاستعلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

مش سعيد

مؤمن المحمدي

وصية.. مستجاب الأخيرة

محمد العسيري

فى الكورة مافيش كبير

وائل لطفي

اثنان وليس واحدًا!

ماجد حبته

القمة الإيطالية الإفريقية

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو.. وإشراقات العلم

عبد الرحيم طايع

كابتن جمالات أحمد

لواء. محسن الفحام

بين التنظير والتفعيل

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ118 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة

السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟