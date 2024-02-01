الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إطلاق مبادرة "عودة للكتاب" بإدارة المرج التعليمية

إدارة تعليم المرج
إدارة تعليم المرج تنظم رحلة لمعرض الكتاب

نظمت إدارة المرج التعليمية، زيارة لمعرض الكتاب لطلبة المدارس الرسمية والخاصة بإدارة المرج للجناح الخاص "المشروع الوطنى للقراءة"، وذلك من خلال مبادرة "عودة للكتاب"، تحت رعاية أيمن موسى، وكيل أول الوزارة ومدير المديرية، وإشراف الدكتورة همت أبو كيلة، مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، وأماني خليفة، وكيل إدارة المرج التعليمية، وعلى فاروق، مدير إدارة الخدمات التربوية بإدارة المرج التعليمية وفريق العمل.

واستقبلت القافلة بالمعرض مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية، وأجرت جولة مع الطلبة داخل الجناح الخاص بالتربية والتعليم وناقشت معهم نوعية الكتب التي يقرأها والتعرف على مواهبهم. 

 إطلاق مبادرة "عودة للكتاب"

وأعلنت مدير الشئون التنفيذية إدارة المرج التعليمية، عن إطلاق مبادرة "عودة للكتاب"، ضمن مشاركتهم بفعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته الـ55.

وأكدت أن عودة القراءة تهدف إلى تشجيع النشء والكبار على القراءة من خلال أنشطة داخل قاعات المعرض وتشجيعهم على القراءة من جديد وتعريف الطالب أن المعرض ليس مجرد كتب ولكن يوجد بالمعرض ندوات تثقيفية وفنون.

وشارك جميع المراحل العمرية لطلبة المدارس بإدارة المرج التعليمية، حيث تم نقلهم من خلال (9) أتوبيسات والدخول مجانًا، وفي نهاية الزيارة، أعربوا الطلبة عن سعادتهم لمشاركتهم بزيارة المعرض.

إدارة تعليم المرج تنظم رحلة لمعرض الكتاب
إدارة تعليم المرج تنظم رحلة لمعرض الكتاب
إدارة تعليم المرج تنظم رحلة لمعرض الكتاب
إدارة تعليم المرج تنظم رحلة لمعرض الكتاب
إدارة تعليم المرج تنظم رحلة لمعرض الكتاب
إدارة تعليم المرج تنظم رحلة لمعرض الكتاب
إدارة تعليم المرج تنظم رحلة لمعرض الكتاب
إدارة تعليم المرج تنظم رحلة لمعرض الكتاب
إدارة تعليم المرج تنظم رحلة لمعرض الكتاب
إدارة تعليم المرج تنظم رحلة لمعرض الكتاب
إدارة تعليم المرج تنظم رحلة لمعرض الكتاب
إدارة تعليم المرج تنظم رحلة لمعرض الكتاب
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