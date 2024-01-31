الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

هيئة نظافة القاهرة: انتهاء تطوير وتجميل مشتل البساتين

مشتل البساتين بعد
مشتل البساتين بعد رفع كفائته

أعلنت هيئة نظافة القاهرة، الانتهاء من رفع كفاءة المباني الإداريه وتحسين المظهر العام بكافه ارجاء مشتل البساتين تنفيذا لتوجيهات اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وانارة القاهرة، بالعمل على رفع مستوى مشاتل الهيئة بكافة أرجاء القاهرة.
 

وكلف المهندس أسعد محمد رئيس الهيئة، مدير عام الورش الإنتاجية بالدفع بفرق العمل باقسام الإنشاءات والتصميمات والحداده واللحام والنجارة للعمل علي رفع كفاءة المكاتب الادارية من بداية الإنشاءات الاساسية من تأسيس مكاتب ودورات المياة  وعمل المشايات الخاصة بالمشتل مع تأثيث كامل للمكاتب والأكشاك. 
 

إعادة عمل الأحواض الإنتاجية المشتل 

كما كلف رئيس الهيئة المركزية للتجميل المهندس هشام عبد الرازق بالدفع لمهندسي المنطقه الجنوبية في أعادة عمل الأحواض الإنتاجية لكافه الزورعات والشتلات واشكالها التجميلية بالمشتل مع تجديد شامل لكافه الشتلات والزورعات والأشجار لتغطيه متطلبات التجميل بكافه شوارع العاصمة.
 

وكلف اللواء ايهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة المركزيه للإنارة والمهندس طارق مهدي، برفع كفاءة منظومة الانارة واعاده صيانة الاعمدة والولاعات بكامل تجهيزاتها بالمشتل ليكتمل الشكل النهائي للمشتل  في إطار حرص الهيئة العامة لنظافه وتجميل واناره القاهره علي رفع كفاءه المشاتل والحدائق العامة بكافه ارجاء القاهرة.

مشتل البساتين بعد رفع كفائته
مشتل البساتين بعد رفع كفائته
مشتل البساتين بعد رفع كفائته
مشتل البساتين بعد رفع كفائته
مشتل البساتين بعد رفع كفائته
مشتل البساتين بعد رفع كفائته
مشتل البساتين بعد رفع كفائته
مشتل البساتين بعد رفع كفائته
مشتل البساتين بعد رفع كفائته
مشتل البساتين بعد رفع كفائته
مشتل البساتين بعد رفع كفائته
مشتل البساتين بعد رفع كفائته
مشتل البساتين بعد رفع كفائته
مشتل البساتين بعد رفع كفائته
مشتل البساتين بعد رفع كفائته
مشتل البساتين بعد رفع كفائته
مشتل البساتين بعد رفع كفائته
مشتل البساتين بعد رفع كفائته
مشتل البساتين رفع كفاءة هيئة نظافة القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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