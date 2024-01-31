ليبيا تستعين بخبرات هيئة نظافة القاهرة في التحول الرقمي

كلف اللواء ايهاب الشرشابي رئيس هيئة النظافة بالقاهرة، المهندس هشام صلاح، مديرعام نظم المعلومات والتحول الرقمي المشرف على الإدارة المختصة بتنفيذ منظومة التحول الرقمي، باستقبال وفد ليبي، قام بزيارة الهيئة اليوم للتعرف على منظومة التحول الرقمي وسبل تطبيقها وكيفية تعامل الموظفين معها بشكل يتسم بالسهولة واليسر في الدورات المستندة لكل إدارة.

هيئة نظافة القاهرة تستعرض مع الوفد الليبي التحول الرقمي

كما استعرضت إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي بالهيئة منظومة الموارد البشرية، وكيفية تحقق دقتها في التعامل مع حضور الموظفين وانصرافهم وطرق صرف مستحقاتهم وكذلك منظومة المخازن والمشتريات وماتتميز به من رصد لكل مايدخل او يخرج من مخازن الهيئة.

كما تم استعراض منظومة استقبال شكاوي المواطنين وكيفية التعامل مع الشكوى بشكل يتصف بالاداء العالي والسرعة في حل المشكلة.

وفي نهاية الجولة اثنى الوفد الليبي على الهيئة ومدى تطورها ومواكبتها للتحول الرقمي الذي تشهده الدولة والذي يستهدف تيسير الإجراءات الحكومية والغاء التعامل الورقي وتوفير الوقت والجهد.

وافتتح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة في وقت سابق، أعمال تطوير حديقة غرناطة على مساحة 3 آلاف متر مربع، وأعمال تطوير حديقة ميدان روكسى و6 جزر تجميلية بتقاطع شارعى الخليفة المأمون والميرغنى على مساحة 2000 مترمربع، والذين انتهت الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة من تطويرهم بتكلفة تقارب 2 مليون جنيه فى إطارالجهود التى تبذلها محافظة القاهرة لتجميل الطرق والميادين العامة بها.



وأشار محافظ القاهرة إلى أن افتتاح هذه الحدائق يأتى ضمن الجهود الى تبذلها محافظة القاهرة لزيادة الرقعة الخضراء بها وتحسين جودة الهواء، والحد من مخاطر الاحتباس الحرارى والتغيرات المناخية، وزيادة نصيب الفرد من الرقعة الخضراء، وتحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين وهى أحد أهم الأولويات التى تركز عليها الدولة المصرية للتعامل مع قضية تغير المناخ والحفاظ على البيئة.



والتقى محافظ القاهرة عددًا من المواطنين الذين أبدوا سعادتهم الكبيرة بأعمال التطوير فى ميدان روكسى، وعودة متنفس قديم يحمل ذكريات عديدة لأهالى الحى بحديقة غرناطة ونافورتها التى تمثل أحد معالم الحى.



رافق المحافظ د. إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء ايهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، واللواء حسام لبيب رئيس حى مصر الجديدة، وعدد من قيادات المحافظة وهيئة النظافة

شملت أعمال التطوير رفع كفاءة الأسوار، والإنارة، وزيادة المزروعات، والمساحات الخضراء، وعمل أشكال جمالية، كما تم رفع كفاءة النافورة، والمبنى الإدارى، وعمل مشايات لخدمة رواد حديقة غرناطة.



وضمت أعمال التطوير استخدام اضاءة لا تؤثر على قائدى السيارات، وزراعة عدة حوائط بلاستيكية ذاتية الرى بالزهور وابتكار اشكال تجميلية لخدمة قاطنى المنطقة.

الوفد الليبي خلال زيارته لهيئة نظافة القاهرة

الوفد الليبي خلال زيارته لهيئة نظافة القاهرة

الوفد الليبي خلال زيارته لهيئة نظافة القاهرة

الوفد الليبي خلال زيارته لهيئة نظافة القاهرة

الوفد الليبي خلال زيارته لهيئة نظافة القاهرة