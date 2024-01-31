نائب محافظ القاهرة: استرداد 1700 متر بالمعصرة ضمن المرحلة الأولى للموجة الـ22

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية الجهود المبذولة، التي قامت بها الأجهزة التنفيذية بحي المعصرة بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية الأخرى خلال المرحلة الأولى من تنفيذ الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وجهات الولاية المختلفة وإزالة مخالفات البناء والتي انطلقت يوم 27 يناير الجاري وتستمر حتى 12 أبريل 2024، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها وتطبيق القانون.

وفي إطار تنفيذ التوجيهات لاتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة طبقا لتعليمات اللواء محافظ القاهرة قامت الاجهزة التنفيذية بحي المعصره بقيادة اللواء عمرو عيسوي رئيس الحي وبالتنسيق مع كريم عادل مسؤول ملف التعديات بالمنطقة الجنوبية باسترداد قطعة أرض بالكامل على مساحة 1000 متر مربع تم استخدامها كساحة انتظار بصورة مخالفة وذلك بجوار شركة كهروميكا بطريق الأوتوستراد.

كما تم استرداد قطعة أرض أخرى مقام عليها جماليون حديد بصورة جزئية وإزالة الإشغالات بها وذلك على مساحة 700 متر مربع بجوار شركة اليومصر لمنطقة تقسيم النصر من طريق الاوتوستراد وتم اخذ تعهد على المخالف بالسير في اجراءات التعاقد واستغلال المساحة حيث تم رفع احداثيات كافة الأراضى المطلوب استردادها، وتسجيل بياناتها لتوفير قاعدة بيانات بكل المساحات المستردة، وتسهيل وضع الخطط المناسبة لإستثمارها فى مشروعات تنموية.

عدم عودة التعديات على أراضي أملاك الدولة

وشددت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية علي الأجهزة التنفيذية بنطاق احياءها بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية من خلال المتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات جديدة يتم رصدها في المهد خلال الموجة ال٢٢ وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة، موضحه ان جميع احياء المنطقة أتمت استعداداتها لتنفيذ الموجة الحالية من حملات الإزالة والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والجهات المعنية الآخري على مدار اليوم لتنفيذ الازالات وتذليل أي معوقات تعترض تنفيذ الإزالات.

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